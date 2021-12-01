"Будем действовать по полной программе": Кулеба ответил Лукашенко на "российский" Крым

Дмитрий Кулеба прокоментировал заявление Лукашенко / Getty Images

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о "де-юре и де-факто российском" Крыме.

Глава украинского МИД отметил, что если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Россией Крыма, Украина ответит "по полной программе", пишет "Укринформ".

"Я думаю, что нет смысла оценивать каждое проявление потока сознания, регулярно осуществляемого на различных медийных платформах Александром Лукашенко. Мы будем оценивать его действия. Если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям. Мы будем действовать по полной программе. Крым – это не тот вопрос, где мы позволяем себе сдержанность", – отреагировал Кулеба.

Заявление Лукашенко

"Крым де-факто, я тогда еще сказал, – это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским", – Александр Лукашенко заявил, что намерен посетить оккупированный Россией Крым вместе с президентом РФ Владимиром Путиным, а его приезд будет означать признание аннексии.

Ранее Лукашенко заявил о том, что в случае обострения российско-украинского конфликта Минск окажет поддержку россиянам.

"У меня таких сведений о планируемом нападении России на Украину нет. Но если бы такие замыслы были, то белорусские военные, в частности я, об этом знали бы. Нам бы сообщили", - отметил Лукашенко.