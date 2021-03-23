УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Бывший глава СБУ рассказал, как Украине при помощи США остановить РФ

23 марта 2021, 04:55
Прослушать новость
Остановить

Россия усиливает свое военное присутствие на границах с Украиной, сказал Игорь Смшенко.

Флаг, США
США должны уверенно заявить о восстановлении Будапештского формата – Смешко / Reuters

РФ усиливает концентрацию своих войск на границе с Украиной. Военные подразделения могут пойти в наступление как с российской территории, так и из Беларуси. И если по тактическим резервам у Киева паритет с Москвой, то в случае применения россиянами военно-космических войск, ситуация будет складываться не в пользу украинского государства. При этом международная ситуация оставляет желать лучшего, а в заявлениях Байдена в адрес Путина должна звучать конкретная и решительная поддержка Украины по вопросам Будапештского меморандума и статуса главного военного союзника США вне альянса, сказал в эфире телеканала Украина 24 бывший глава СБУ Игорь Смешко.

По его словам, расположение войск РФ на востоке страны и в Беларуси свидетельствует о том, что именно оттуда может произойти военная атака. У Украина и России существует паритет по сухопутным войскам, однако относительно ВКС у россиян военное преимущество.

"Концентрация российских войск на нашей границе уже существует много лет. И она только усиливается. Это хорошо мобилизованные, натренированные, со всей стратегической логистикой войска, которые теоретически могут идти с двух сторон, потенциально со стороны Беларуси группировки могут нас атаковать. Но наибольшая ударная группировка – это на нашей восточной границе. Я много раз говорил, что сухопутный компонент там хороший. У нас примерный паритет на сегодняшний день с тактическими резервами, но если будут применены военно-космические войска, тут у нас, к сожалению, проблемы с чисто военной точки зрения", - сказал Смешко.Читайте такжеСША не доверяют Европе и будут переформатировать Украину сами

Также он акцентировал внимание на том, что ситуация на международной арене не придает оптимизма. Дипломатический резонанс в связи с заявлениями Байдена и Путина не способствует решению проблем. В России должны понять, что заявления Байдена должны быть подкреплены поддержкой Украины со стороны США на базе Будапештского формата и статуса главного союзника Вашингтона вне блока безопасности.

"Путину нужно почувствовать, что за этими словами идут действия по поддержке Украины. Такие действия - это возвращение к Будапештскому меморандуму и предоставление Украине от США статуса главного стратегического партнера вне НАТО", - подчеркнул Игорь Смешко.

Украина в ситуации обострения отношений США и РФ

новости России новости США Игорь Смешко новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Бывший глава СБУ рассказал, как Украине при помощи США остановить РФ». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Отмена перевода часов в Украине: Рада провалила голосованиеОтмена перевода часов в Украине: Рада провалила голосование Аваков сделал резкое заявление в адрес Путина из-за войны на ДонбассеАваков сделал резкое заявление в адрес Путина из-за войны на Донбассе Ермак ответил на новую инициативу Козака по ДонбассуЕрмак ответил на новую инициативу Козака по Донбассу Киев отреагировал на земельный указ Путина по КрымуКиев отреагировал на земельный указ Путина по Крыму "Слуга народа" признался, почему Украина до сих пор не объявила войну РФ"Слуга народа" признался, почему Украина до сих пор не объявила войну РФ

Последние новости

06:01
Эксперт назвал повод к началу атаки РФ на материковую Украину
05:25
В Сети показали фото из резиденции Коли Лукашенко Видео
05:03
Праздник Теплого Алексея 2021: дата и приметы Видео
04:55
Бывший глава СБУ рассказал, как Украине при помощи США остановить РФ Видео
04:22
С чем носить кроссовки в 2021 году Видео
Реклама
03:52
Дипломат объяснил, почему США и РФ из-за слов Байдена забудут Украину Видео
03:19
Вакцины для Украины: эксперт назвал отличия между CoviShield и CoronaVac Видео
02:14
В ЕС назвали условие предоставления бедным странам вакцины от COVID-19 Видео
01:37
Гороскоп для всех на 23 марта: денежная пруха, новое покровительство и лузер дня Видео
01:27
Звезда Квартала сверкнула голым телом на атмосферном фото
00:50
Украина превратилась в сателлита США: эксперт объяснил, чем это грозит
00:19
Поздравления для Галины с Днем ангела – открытки и пожелания
22 марта, понедельник
23:57
Снежная лавина в горах России унесла жизнь девочки Видео
23:30
Как улучшить работу вашего Wi-Fi – 6 проверенных способов
23:28
Беспорядки под ОПУ: Ермак выдвинул смелое обвинение активистам Видео
23:03
Китай резко отреагировал на санкции Евросоюза Видео
22:35
Арестович раскрыл важную для Киева деталь письма Козака по Донбассу Видео
22:26
Известная российская телеведущая загремела в реанимацию
21:50
У Байдена заявили о планах по России и предупредили о трудных временах Видео
21:15
Від пацанки до панянки 5 сезон 4 выпуск 22-03-2021 - кто ушел
Реклама
21:14
Что делать, чтобы не заболеть раком: семь способов Видео
21:12
ВОЗ резко отозвалась о действиях богатых стран по распределению вакцин Видео
20:49
Можно ли умереть от эпилептического припадка: эксперты дали ответ Видео
20:49
В ЕС назвали России условия восстановления диалога Брюсселя и Москвы Видео
20:41
У Авакова разразились жестким заявлением в адрес сторонников Стерненко Видео
20:31
Как с фасада Офиса Зеленского смывают граффити радикалов после погрома Видео
20:29
Названы пять лучших советов за все время для невероятного здоровья Видео
20:22
Навальный умрет во время своего тюремного срока - Washington Post Видео
19:59
Когда в 2021 году начинаются Еврейские кучки и насколько похолодает Видео
19:59
Детальный лунный календарь на апрель: когда грозит банкротство
19:48
Netflix рассекретил новых актеров 2 сезона сериала Ведьмак
19:39
В КГГА назвали ограничения в метро и наземном транспорте в "локдаун" Видео
19:28
Жена топ-чиновника похвасталась щенком за кругленькую сумму
19:02
В Минздраве подробно рассказали о группах риска к коронавирусу Видео
19:02
Названа поза йоги, которая может помочь похудеть Видео
19:00
Від пацанки до панянки 5 сезон: что показали в 4 выпуске 22-03-2021 Видео
18:56
Реанимация не выдерживает: в Днепре рассказали о катастрофе с COVID-19 Видео
18:44
В Fall Guys стартовал четвёртый сезон, который посвящён будущему Видео
18:43
Стало известно о планах Москвы по интеграции Донбасса с Россией Видео
18:29
Украине грозит дефицит питьевой воды
Реклама
18:06
В GOG стартовала новая распродажа со скидкой в 20% на Cyberpunk 2077
18:01
Настя Ивлеева стала ведущей на премии Муз-ТВ 2021
17:54
В НАТО припечатали Путина и "повесили" на него убийства оппонентов Видео
17:30
У Зеленского назвали размер помощи предпринимателям в "красной" зоне Видео
17:26
Звезда Основного инстинкта вакцинировалась от коронавируса
17:20
Стрижки на средние волосы 2021, которые захочется повторить Фото Видео
17:15
У Кличко объявили об условиях работы транспорта в Киеве Видео
17:14
Рак поджелудочной: на что обратить внимание при сливе унитаза Видео
17:03
Steam не разрешил выпускать скандальный симулятор пикапера Видео
17:00
Врач рассказала, чем вредны помидоры в Великий пост Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять