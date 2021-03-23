Бывший глава СБУ рассказал, как Украине при помощи США остановить РФ

США должны уверенно заявить о восстановлении Будапештского формата – Смешко / Reuters

РФ усиливает концентрацию своих войск на границе с Украиной. Военные подразделения могут пойти в наступление как с российской территории, так и из Беларуси. И если по тактическим резервам у Киева паритет с Москвой, то в случае применения россиянами военно-космических войск, ситуация будет складываться не в пользу украинского государства. При этом международная ситуация оставляет желать лучшего, а в заявлениях Байдена в адрес Путина должна звучать конкретная и решительная поддержка Украины по вопросам Будапештского меморандума и статуса главного военного союзника США вне альянса, сказал в эфире телеканала Украина 24 бывший глава СБУ Игорь Смешко.

По его словам, расположение войск РФ на востоке страны и в Беларуси свидетельствует о том, что именно оттуда может произойти военная атака. У Украина и России существует паритет по сухопутным войскам, однако относительно ВКС у россиян военное преимущество.

"Концентрация российских войск на нашей границе уже существует много лет. И она только усиливается. Это хорошо мобилизованные, натренированные, со всей стратегической логистикой войска, которые теоретически могут идти с двух сторон, потенциально со стороны Беларуси группировки могут нас атаковать. Но наибольшая ударная группировка – это на нашей восточной границе. Я много раз говорил, что сухопутный компонент там хороший. У нас примерный паритет на сегодняшний день с тактическими резервами, но если будут применены военно-космические войска, тут у нас, к сожалению, проблемы с чисто военной точки зрения", - сказал Смешко.Читайте такжеСША не доверяют Европе и будут переформатировать Украину сами

Также он акцентировал внимание на том, что ситуация на международной арене не придает оптимизма. Дипломатический резонанс в связи с заявлениями Байдена и Путина не способствует решению проблем. В России должны понять, что заявления Байдена должны быть подкреплены поддержкой Украины со стороны США на базе Будапештского формата и статуса главного союзника Вашингтона вне блока безопасности.

"Путину нужно почувствовать, что за этими словами идут действия по поддержке Украины. Такие действия - это возвращение к Будапештскому меморандуму и предоставление Украине от США статуса главного стратегического партнера вне НАТО", - подчеркнул Игорь Смешко.

Украина в ситуации обострения отношений США и РФ