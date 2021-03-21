В Украине предупредили о новом ударе РФ из-за слов Байдена про Путина

Россия не хочет идти на прямой конфликт с США, однако будет обострять ситуацию в других странах, сказал Валерий Чалый.
Заявление президента США Джо Байдена в адрес российского главы государства Владимира Путина показало, что позиция Вашингтона в отношении Москвы стала более жесткой. Ситуация застала Москву врасплох, однако власти РФ не хотят обострение отношений со Штатами и попытаются найти решение вопроса. При этом Россия может попытаться отыграться на Украине или других странах постсоветского пространства, чтобы показать свою силу, сказал в эфире телеканала Украина 24 дипломат, бывший посол Украины в Америке Валерий Чалый.
По его словам, Байден вышел за черту правил дипломатии в своих словах в адрес Путина. В дипломатических кругах считают, что американский президент подал публичный сигнал об усилении позиции США в отношении России. Москва могла жестко отреагировать на ситуацию, однако этого не произошло.
"Видимо, в России было несколько вариантов реагирования - сразу жестко реагировать, а это не только отозвать посла для консультаций, а реально прекращать дипломатические отношения. Но видите, что делает Россия - она не хочет идти на конфликт с США, не хочет обострять, и дальше Россия будет искать решение, как загладить то, что сделали США", - отметил Чалый, добавив, что, вполне вероятно, Байден и Путин позже проведут телефонные переговоры.Читайте такжеРоссия "отомстила" Байдену в Совбезе ООН после его слов о Путине
Дипломат акцентировал внимание на том, что несмотря на растерянность Кремля после слов Байдена, теперь Россия, которая не может пойти на прямой конфликт с США, возможно, попробует пойти в атаку на Украину или другие постсоветские государства.
"То, что у Путина растерялись и мы не увидели того сильного, смелого руководителя ядерной России - это очевидно. Единственное - для нас это не очень радостно, потому что Путин, как правило, отыгрывается на более слабых. А надо сказать, мы хоть и готовы защищать свою страну, Россия все еще имеет серьезное влияние из-за войны против Украины. Россия может показать "кузькину мать" не там, где невозможно - напрямую США - а где-нибудь вокруг, в Сирии, на постсоветском пространстве. Но мы более готовы к этому, чем некоторые страны на постсоветском пространстве", - подчеркнул Валерий Чалый.
Скандал из-за заявления Байдена в адрес Путина
- Президент США Джо Байден в интервью ABC 17 марта согласился со словами журналиста о том, что президент РФ Владимир Путин является "убийцей".
- На следующий день после инцидента в Москве приняли решение об отзыве своего посла Анатолия Антонова из США, чтобы провести переговоры с целью понимания ситуации относительно того, как России выстраивать дипломатические отношения с США.
- В ответном заявлении российский президент Владимир Путин пожелал здоровья Байдену и сказал, что "кто так обзывается, тот сам так называется".
- Кроме того, Путин вызвал Байдена на публичные дебаты, которые глава РФ предложил провести в прямом эфире.
- Однако Байден не согласился на беседу с Путиным. В Белом доме заявили, что президент США занят и уже провел переговоры с главой Кремля.