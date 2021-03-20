Эксперт объяснил, как слова Байдена в адрес Путина связаны с Украиной

США серьезно отреагируют на попытку эскалации Россией войны на Донбассе – политолог / Reuters

Предложение президента России Владимира Путина о проведении дебатов с американским главой государства Джо Байденом сигнализирует о том, что политик обеспокоен угрозой, прозвучавшей в словах президента США. Своим заявлением Байден продемонстрировал, что он знает о планах российских властей, связанных с военной агрессией против Украины, и предупредил о серьезной реакции США в случае такого сценария, сказал в эфире телеканала Украина 24 политолог Андрей Пионтковский.

По его словам, заявления Путина свидетельствуют о его обеспокоенности ситуацией, связанной со словами Байдена, которые являются угрозой. Такая риторика показывает изменения не только в отношениях Москвы и Вашингтона, но и в отношениях России и Запада в целом.

"21 год Запад не мог выдавить из себя ответ на вопрос "Who is mr Putin?", очевидный ответ. И на этот раз этот ответ получен. И это не оговорка пожилого человека, как сейчас пытается изобразить российская пропаганда, это сознательный месседж Путину: мы тебя знаем, мы знаем, что ты готовишь, в том числе и в Украине", - сказал Пионтковский.Читайте такжеРоссия "отомстила" Байдену в Совбезе ООН после его слов о Путине

Как полагает эксперт, слова Байдена не являются случайностью. На Западе видят поведение России и понимают, что обвинения Украины в якобы подготовке агрессии являются предлогом для РФ развязать новую войну. Таким образом, американский эксперт показал Путину, что США серьезно отреагируют на эскалацию конфликта на Донбассе.

"На мой взгляд, момент для этого откровения был избран неслучайно. Вы видите ту пропаганду, которая идет в российских СМИ – обвинение Украины в якобы готовящейся агрессии, чтобы получить повод для собственной военной агрессии. Запад понимает эти планы Кремля, и Байден дает ему сигнал, что если он пойдет на расширение агрессии, он получит очень серьезный отпор от США", - подчеркнул Андрей Пионтковский.

Скандал из-за заявления Байдена в адрес Путина