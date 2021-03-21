В США раскрыли планы Байдена по Украине и предупредили об угрозе РФ

США будут серьезно поддерживать Украину - Курт Волкер / УНИАН

США на всех уровнях демонстрируют поддержку Украины, о чем свидетельствуют действия американских властей. Ожидается, что администрация Джо Байдена продолжит поддерживать украинское государство. Вашингтон будет бороться с Россией при помощи санкций и планирует противостоять российской пропаганде. РФ пытается обострить ситуацию на Донбассе, однако американцы на стороне Киева, заявил в интервью НВ бывший спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер.

По его словам, независимо от отношений США и России, Вашингтон будет продолжать поддержку США. На стороне Киева Демократическая партия, Республиканская партия, Белый дом, Сенат, а также действующая и предыдущая американские администрации.

Политик напомнил о том, что во время президентской каденции Трампа Белый дом усилил санкции в отношении России, предоставил Киеву оружие, а также проводил политику по высылку из США представителей российских спецслужб и дипломатов. Согласно ожиданиям, новая администрация Байдена продолжит поддержку Украины.

"Думаю, нынешняя президентская администрация будет двигаться в том же направлении. Они продолжат вводить санкции против России и поддерживать Украину, всячески отражать российскую дезинформацию и пропаганду. Мы уже видим новые санкции, введенные администрацией Байдена против России из-за отравления Навального", - добавил Волкер.Читайте такжеСтало известно о новых планах Кремля против Киева по Донбассу

При этом он сказал, что "нас всех ждут сложные времена". РФ намеревается усложнить ситуацию по Донбассу, однако Вашингтон будет серьезно поддерживать Киева.

"Сегодня мы наблюдаем рост военной агрессии на Донбассе, и мы видим, что Россия пытается создать там высокий уровень напряжения, но поддержка США будет оставаться серьезной", - подчеркнул Курт Волкер.

Обострение отношений РФ и США