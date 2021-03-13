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Бывший спикер Рады объяснил, почему подписали договор по ЧФ РФ в Крыму

13 марта 2021, 00:37
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Ратификацию Харьковских соглашений можно было заблокировать, считает Владимир Литвин.

Черноморский флот, корабли, крым захват
Украина вынуждена была подписать Харьковские соглашения - политик / Reuters

Бывший президент Украины Виктор Янукович и депутаты Верховной Рады VI созыва поддержали подписание и реализацию Харьковских соглашений, так как Москва шантажировала Киев по газовому вопросу. Тогда у страны не было другого выхода, сказал на тот момент глава ВР Владимир Литвин в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

"Харьковские соглашения — это было следствие результатов 2009 года, когда были подписаны газовые соглашения, когда Украина моментально получила цену в 360 долларов, вдвое большую, чем предыдущая цена", - сказал Литвин.

По словам политика, перед решением вопроса по договору было заседание Совета национальной безопасности и обороны, в рамках которого выступил докладчик, заявивший, что Украину фактически "загнали в угол".

"Это была абсолютная безысходность. Когда выступает премьер-министр, министр иностранных дел, министр экономики, министр финансов и доказывают, что Украина упадет, потому что цены этой не выдержит по энергоносителям, и нам нужно принять это унизительное, возможно, решение, но выхода другого нет", - считает Литвин.

Также он добавил, что Харьковские соглашения поддержали 16 парламентариев от оппозиционных сил. Без их голосов ратификация договора могла не состояться.

"Если бы 16 голосов не дали представители оппозиции, то пропрезидентская или правящая коалиция имела бы всего-навсего 220. И если бы хотели – заблокировали бы и решение, голосования не было. Потому что каждый знал своих депутатов", - подчеркнул Владимир Литвин.

Справка

Харьковские соглашения

Соглашение между Российской Федерацией и Украиной по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины ("Харьковские соглашения") – это подписанный 21 апреля 2010 года президентом Украины Виктором Януковичем и президентом РФ Дмитрием Медведевым договор о продлении базирования Черноморского флота России в Крыму.

Согласно договоренностям, с 28 мая 2017 года пребывание ЧФ в Крыму продлевалось еще на 25 лет – до 2042 года. Москва предоставила Киеву номинальную скидку на газ на сумму в 100 долларов. Соглашение должно было продлеваться на следующие периоды по 5 лет. Предупредить о выходе одна из сторон должна была не раньше, чем за 1 год.

Рада одобрила Харьковские соглашения 27 апреля 2010 года. Принятие решение сопровождалось дракой между депутатами от власти и оппозиции. Однако документ был ратифицирован – проголосовали 236 парламентариев.

В 2014 году Москва в одностороннем порядке вышла из Харьковских соглашений, так как Крым был аннексирован Россией.Читайте такжеЗеленский сделал заявление о Крыме и предупредил о действиях СНБО

Харьковские соглашения – новости

новости России Верховная Рада газовый контракт Владимир Литвин новости Украины новости Крыма Харьковские соглашения
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