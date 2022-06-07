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Цель Украины – не только границы на 24 февраля, а возвращение всех своих территорий – Зеленский

7 июня 2022, 17:16

Выход Украины к границам, контролируемым Киевом до нападения России, является только промежуточной победой, считает Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский
Украина должна освободить все свои территории, которые оккупировала Россия - Зеленский / Офис президента

Возвращение контроля над территориями, которые контролировала Украина до начала войны с Россией 24 февраля, следует считать серьезной, но только временной победой. Нужно стремиться к освобождению всех своих территорий, которые захвачены. Об этом заявил президента Владимир Зеленский.

В интервью Financial Times он рассказал о том, что главной целью украинского государства по-прежнему остается освобождение всех своих территорий, которые оккупировала Россия.

Читайте такжеУкраине не нужна альтернатива вступления в ЕС: Зеленский заявил Западу о четкой позиции КиеваРечь идет, в том числе, о землях, которые Москва захватила до 24 февраля 2022 года, когда началась полномасштабная война двух государств.

"Сегодня я считаю, что действительно возврат к границам, которые мы контролировали полностью 24 февраля – это очень серьезная, временная победа. Именно временная, поскольку должна быть полная деоккупация наших территорий", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна одержать победу над Россией на поле боя. Тупиковая ситуация – не вариант для Киева. Однако сейчас украинские войска уступают армии РФ в технике и не могут пойти вперед, поскольку существует риск понести большие потери.

Владимир Зеленский о войне России против Украины

Ранее президент Зеленский заявил, что Украина сейчас не ожидает нового наступления России с территории Беларуси. На данный момент нет признаков новой атаки врага на этом направлении.

"Мы готовимся ко всем рискам вторжения, но пока наши аналитики, эксперты, не видят реальных рисков повторного вторжения из Беларуси", - сказал гарант.

Зеленский предупредил, что Россия ставит перед собой задачу оккупации Запорожья. По его словам, перехваты разговоров оккупантов свидетельствуют о намерении россиян захватить все территорию Запорожской области.

Глава государства Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не обсуждает с Западом "мирный план" завершения войны с Россией. По словам гаранта, Украину толкают к невыгодным договоренностям, однако Киеву нужен результаты, который выгоден украинскому государству.

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