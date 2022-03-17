Данилов призвал исключить Россию из Совбеза ООН

Данилов высказался о России / УНИАН

Поскольку Россия отказалась выполнять решение Международного уголовного суда ООН и не собирается прекращать войну в Украине, то РФ следует исключить из Совбеза Организации, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в прямом эфире совместного информационного марафона UA разом на украинских телеканалах.

"Есть решение суда ООН, которое Российская Федерация говорит, что выполнять его не собирается. Тогда у меня вопрос – а что тогда в Совбезе ООН делает Российская Федерация? Может, пора оттуда ее убирать, если она не хочет выполнять те правила и нормы, существующие в цивилизованном современном мире?" – заявил Данилов.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал о том, что принципиальная позиция Зеленского – признание Украины в международных границах на 1991 год. Это означает требование Киева вернуть оккупированные Россией Крым и Донбасс.