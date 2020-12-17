Данилов резко прошелся по статусу русского языка в Молдове

По словам секретаря СНБО, Путин не хочет терять свое влияние.
В Совете национальной безопасности и обороны назвали опасным для региона решение Молдовы о повышении статуса русского языка.
Об этом сообщил сегодня Секретарь СНБО Алексей Данилов во время онлайн-встречи с главой Бюро нацбезопасности Польши Павелом Солохом, пишет пресс-служба ведомства. Во время общения они обсудили безопасность в регионе на фоне кризиса в Беларуси и ситуации после выборов в Молдове.
"РФ не желает терять влияние... Вчерашнее решение парламента Молдовы о признании русского языка языком межнационального общения является очень опасным", – заявил Данилов.
Языковой вопрос в Украине
- Верховная Рада Украины приняла закон Об обеспечении функционирования украинского языка 25 апреля 2019 года. Законопроект поддержали 278 парламентариев. Закон регламентирует украинский язык как единственный государственный язык на территории Украины.
- Конституционный суд рассматривал представление касательно конституционности закона о государственном языке. Известны итоги заседания.
- В Украине из бюджета профинансируют курсы украинского языка для населения. С технической базой для языковых курсов должны помочь органы местного самоуправления и государственные учебные заведения, рассчитывает омбудсмен.
Автор: Екатерина Трохимчук