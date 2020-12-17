Данилов резко прошелся по статусу русского языка в Молдове

Данилов отреагировал на статус русского языка в Молдове / УНИАН

В Совете национальной безопасности и обороны назвали опасным для региона решение Молдовы о повышении статуса русского языка.

Об этом сообщил сегодня Секретарь СНБО Алексей Данилов во время онлайн-встречи с главой Бюро нацбезопасности Польши Павелом Солохом, пишет пресс-служба ведомства. Во время общения они обсудили безопасность в регионе на фоне кризиса в Беларуси и ситуации после выборов в Молдове.

"РФ не желает терять влияние... Вчерашнее решение парламента Молдовы о признании русского языка языком межнационального общения является очень опасным", – заявил Данилов.

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