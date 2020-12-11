УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Данилов высказался о переговорах с Россией по войне на Донбассе

11 декабря 2020, 22:27
Прослушать новость
Остановить

Украина не собирается вести переговоры с боевиками ОРДЛО.

Данилов
Данилов высказался о конфликте на Донбассе / УНИАН

Украина должна обсуждать вопросы конфликта на Донбассе исключительно с Россией, ведь боевики ОРДЛО абсолютно ничего не решают.

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в эфире ток-шоу Свобода Слова Савика Шустера.

Он отметил, что в текущей ситуации Украина не может решить вопрос на Донбассе военным путем, а потому приходится вести постоянные переговоры.

Читайте также"Путин должен убраться с Донбасса": Кравчук резко обратился к РФ

"Все переговоры, которые сегодня идут, связаны с большим желанием завершить эту войну. Но разговаривать с людьми, которые не принимают никаких решений - это просто трата времени. Единственная институция, с которой мы должны говорить - это Россия. Другие люди - это наемники, это коллаборанты", - сказал Данилов.

Война России и Украины на Донбассе

  • Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе Леонид Кравчук 3 ноября заявил, что Украина предлагает план по ОРДЛО. Согласно инициативе, из региона должны быть выведены все иностранные войска, после чего там можно провести выборы уже в марте 2021 года.
  • В Кремле отвергли идею Киева. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что Минские соглашения предполагают сначала проведение выборов, и только после этого Украине вернут подконтрольный пророссийским боевикам "ЛДНР" украинско-российский участок границы на Донбассе.
  • Постпред России в ООН Василий Небензя, ранее попытавшийся организовать неформальные международные переговоры при участии "ЛДНР" утверждает, что Москва и в дальнейшем планирует организовывать дискуссии с представителями боевиков. Если таких переговоров не будет, альтернативным вариантом станет война.

боевики ОРДЛО Алексей Данилов новости Донбасса
Сейчас вы просматриваете новость «Данилов высказался о переговорах с Россией по войне на Донбассе». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Тимошенко в третий раз стала бабушкойТимошенко в третий раз стала бабушкой Ресторанам и кафе разрешили работать дольше, но с ограничениемРесторанам и кафе разрешили работать дольше, но с ограничением Кравчук сделал неожиданное заявление о плане "Б" по ДонбассуКравчук сделал неожиданное заявление о плане "Б" по Донбассу Зеленский сделал заявление о России и назвал условие на пути к миру на ДонбассеЗеленский сделал заявление о России и назвал условие на пути к миру на Донбассе У Кравчука раскрыли планы по Донбассу и сделали заявление об уступках РоссииУ Кравчука раскрыли планы по Донбассу и сделали заявление об уступках России
Следующий материал

Последние новости

23:30
В Минздраве рассказали, сколько украинцев вакцинируют от коронавируса
22:57
Холостячка 2020 выпуск 8 11-12-2020 - кого оставила Ксения Мишина Видео
22:52
Праздник превратиться в траур: ВОЗ бьет тревогу из-за коронавируса Видео
22:48
В списке Стефанчук и Разумков: Россия расширила санкции против Украины
22:40
Стильный голубой маникюр на Новый год 2021 - фото Фото Видео
Реклама
22:27
Данилов высказался о переговорах с Россией по войне на Донбассе Видео
22:23
Потеря нюха: лечение и осложнения неприятного состояния Видео
22:15
​Народный синоптик рассказал, когда ударят сильные морозы​ в Украине Видео
21:51
Эксперт раскрыл сроки окончания строительства Северного потока-2 Видео
21:49
Эксперты узнали, сколько минут нужно тренироваться в неделю, чтобы худеть Видео
21:37
Еще одна страна ввела санкции против Лукашенко Видео
21:33
Смертельный антирекорд: коронавирус в Украине убил за сутки почти 300 человек Видео
21:21
Гороскоп на 12 декабря для всех: кому сулят денежное совпадение, а кому запрещен интим Видео
21:17
Создатель культовой хоррор-серии Dead Space анонсировал духовного наследника своего детища Видео
21:14
Снижают риски заболеть COVID-19: ученые назвали витамины-"помощники" Видео
21:06
Помощь Украине и удар по Северному потоку-2: Сенат США одобрил военный бюджет Видео
21:01
Украина договорилась о промышленном безвизе с ЕС Видео
21:00
Вакцина от COVID-19 не поможет: в ООН шокировали прогнозом на 2021 год​ Видео
20:53
Юлия Панкова раскрыла неожиданное свойство грейпфрута
20:32
Снимаем шляпу: с главной елки страны уберут скандальный аксессуар Видео
Реклама
20:21
В Минздраве рассказали, как избежать жесткого карантина в Украине Видео
20:06
Особенное новолуние в декабре 2020: для чего день идеально подходит
20:03
Продолжение популярной сурвайвал-песочницы Ark обрело звезду фильмов "Форсаж" Видео
20:02
Большая часть Крыма переходит на почасовое водоснабжение
19:56
В КСУ сделали заявление в ответ на критику Венецианской комиссии Видео
19:28
В Польше разгорелся громкий скандал из-за баннера с Бандерой на фуре
19:26
"Я, наверное, уже не встану": участница СТМПУ неудачно упала на шоу
19:15
Украина готовит санкции против режима Лукашенко: появились подробности ​ Видео
19:05
В Иране заявили об опасности дружбы с Турцией для Азербайджана Видео
19:02
Украина вновь обновила список стран красной зоны Видео
18:58
В магазинах Steam, EGS и PS Store стартовали новые распродажи на лучшие игры 2020
18:55
Холостячка 2020 - что было в 8 выпуске 11-12-2020 Видео
18:40
Врач назвала смертельный симптом коронавируса Видео
18:27
В Украине изменили подходы тестирования на COVID Видео
18:25
Тина Кунаки удивила красотой в новом образе для фотосессии
18:17
Укргаздобыча за 5 лет получила 70 млрд гривен, но прироста добычи не произошло - эксперт
18:10
Холостячка 2020: список участников, кто получил бутоньерку
17:58
Мэр Одессы Геннадий Труханов госпитализирован Видео
17:57
Кличко поведал, как будут работать школы Киева во время локдауна Видео
17:54
Назло пиратам: CD Projekt Red рассказала о невероятном успехе Cyberpunk 2077
Реклама
17:49
Локдаун в Украине: у Зеленского рассказали о последствиях жесткого карантина ​ Видео
17:33
Что нельзя делать в День святого Андрея и как гадать на любовь
17:23
Обладательница 11 премий Эмми заразилась коронавирусом
17:19
"Избиратели Зеленского – долбо***": Арестович не отказался от своих скандальных слов Видео
16:59
​Гололед на дорогах: синоптики предупредили киевлян о новой угрозе Видео
16:48
В Германии стартовал процесс завершения строительства Северного потока-2 Видео
16:40
Власть потеряла контроль над Нафтогазом и Укргаздобычей - экс-министр
16:35
В Иране жестко отреагировали на стих Эрдогана в Баку и вызвали на разговор посла Турции Видео
16:27
Обновлён рейтинг самых мощных и выгодных смартфонов на Андроиде
16:23
Известная певица назвала способ влияния на россиян
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять