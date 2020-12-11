Данилов высказался о переговорах с Россией по войне на Донбассе

Данилов высказался о конфликте на Донбассе / УНИАН

Украина должна обсуждать вопросы конфликта на Донбассе исключительно с Россией, ведь боевики ОРДЛО абсолютно ничего не решают.

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в эфире ток-шоу Свобода Слова Савика Шустера.

Он отметил, что в текущей ситуации Украина не может решить вопрос на Донбассе военным путем, а потому приходится вести постоянные переговоры.

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"Все переговоры, которые сегодня идут, связаны с большим желанием завершить эту войну. Но разговаривать с людьми, которые не принимают никаких решений - это просто трата времени. Единственная институция, с которой мы должны говорить - это Россия. Другие люди - это наемники, это коллаборанты", - сказал Данилов.

Война России и Украины на Донбассе