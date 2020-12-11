Данилов высказался о переговорах с Россией по войне на Донбассе

Украина не собирается вести переговоры с боевиками ОРДЛО.
Украина должна обсуждать вопросы конфликта на Донбассе исключительно с Россией, ведь боевики ОРДЛО абсолютно ничего не решают.
Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в эфире ток-шоу Свобода Слова Савика Шустера.
Он отметил, что в текущей ситуации Украина не может решить вопрос на Донбассе военным путем, а потому приходится вести постоянные переговоры.
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"Все переговоры, которые сегодня идут, связаны с большим желанием завершить эту войну. Но разговаривать с людьми, которые не принимают никаких решений - это просто трата времени. Единственная институция, с которой мы должны говорить - это Россия. Другие люди - это наемники, это коллаборанты", - сказал Данилов.
Война России и Украины на Донбассе
- Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе Леонид Кравчук 3 ноября заявил, что Украина предлагает план по ОРДЛО. Согласно инициативе, из региона должны быть выведены все иностранные войска, после чего там можно провести выборы уже в марте 2021 года.
- В Кремле отвергли идею Киева. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что Минские соглашения предполагают сначала проведение выборов, и только после этого Украине вернут подконтрольный пророссийским боевикам "ЛДНР" украинско-российский участок границы на Донбассе.
- Постпред России в ООН Василий Небензя, ранее попытавшийся организовать неформальные международные переговоры при участии "ЛДНР" утверждает, что Москва и в дальнейшем планирует организовывать дискуссии с представителями боевиков. Если таких переговоров не будет, альтернативным вариантом станет война.