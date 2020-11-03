Фракция Зеленского выступила в Раде с заявлением к КСУ

Депутаты намерены собрать более 200 подписей в поддержку отставки судей КСУ / Скриншот YouTube

Депутаты от фракции Слуга народа призвали судей Конституционного суда Украины сложить полномочия в добровольном порядке из-за их резонансного решения по антикоррупционному законодательству. Парламентарии проводят сбор подписей в поддержку соответствующей инициативы.

В ходе заседания Рады во вторник, 3 ноября, нардеп-мажоритарщик от фракции Слуга народа Александр Бакумов, при поддержке коллег-парламентариев, сделал заявление с призывом к судьям КСУ сложить полномочия в добровольном порядке. Заявление поддержали депутаты нескольких фракций.

"Подтверждая преданность идеалам и принципам демократии, верховенства права и защиты прав человека, учитывая исключительно важную роль, которую призван играть Конституционный Суд Украины, подчеркивая важность обеспечения общественного доверия к КСУ, учитывая решение КСУ №13р/20-20 от 27 октября и его влияние на часть антикоррупционного законодательства, которое несет далеко идущие последствия для всей антикоррупционной инфраструктуры Украины и ставит под сомнение ряд международных обязательств Украины, народные депутаты Украины, подписавшие это заявление, отмечают важность работы Конституционного Суда, призывают КСУ принять все необходимые меры по восстановлению своего функционирования с учетом избранного украинским государством европейского и евроатлантического курсов", - сказал Бакумов.Читайте такжеСтало известно, кто в Раде ополчился против роспуска КСУ

Народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк в своем Telegram-канале отметил важность инициативы для парламентариев, которые считают, что такой может шаг стать эффективным.

Железняк выложил фотографию документа и добавил, что под заявлением могут подписаться более 300 депутатов.Читайте также"Страна на грани катастрофы": опубликовано обращение Зеленского к Слуге народа

Замглавы фракции Слуга народа Евгения Кравчук в комментарии изданию Liga.net подтвердила реализацию инициативы и заявила, что депутаты планируют собрать более 200 подписей парламентариев.

Конфликт власти и КСУ