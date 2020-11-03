Фракция Зеленского выступила в Раде с заявлением к КСУ

В парламенте идет сбор подписей в поддержку добровольной отставки судей КСУ.
Депутаты от фракции Слуга народа призвали судей Конституционного суда Украины сложить полномочия в добровольном порядке из-за их резонансного решения по антикоррупционному законодательству. Парламентарии проводят сбор подписей в поддержку соответствующей инициативы.
В ходе заседания Рады во вторник, 3 ноября, нардеп-мажоритарщик от фракции Слуга народа Александр Бакумов, при поддержке коллег-парламентариев, сделал заявление с призывом к судьям КСУ сложить полномочия в добровольном порядке. Заявление поддержали депутаты нескольких фракций.
"Подтверждая преданность идеалам и принципам демократии, верховенства права и защиты прав человека, учитывая исключительно важную роль, которую призван играть Конституционный Суд Украины, подчеркивая важность обеспечения общественного доверия к КСУ, учитывая решение КСУ №13р/20-20 от 27 октября и его влияние на часть антикоррупционного законодательства, которое несет далеко идущие последствия для всей антикоррупционной инфраструктуры Украины и ставит под сомнение ряд международных обязательств Украины, народные депутаты Украины, подписавшие это заявление, отмечают важность работы Конституционного Суда, призывают КСУ принять все необходимые меры по восстановлению своего функционирования с учетом избранного украинским государством европейского и евроатлантического курсов", - сказал Бакумов.Читайте такжеСтало известно, кто в Раде ополчился против роспуска КСУ
Народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк в своем Telegram-канале отметил важность инициативы для парламентариев, которые считают, что такой может шаг стать эффективным.
Железняк выложил фотографию документа и добавил, что под заявлением могут подписаться более 300 депутатов.Читайте также"Страна на грани катастрофы": опубликовано обращение Зеленского к Слуге народа
Замглавы фракции Слуга народа Евгения Кравчук в комментарии изданию Liga.net подтвердила реализацию инициативы и заявила, что депутаты планируют собрать более 200 подписей парламентариев.
Конфликт власти и КСУ
- Конституционный суд 27 октября вынес вердикт о неконституционности статьи 366-1 Уголовного кодекса, которая предполагает уголовную ответственность для чиновников за внесение недостоверных данных в электронные декларации.
- Суд запретил Национальному агентству по противодействию коррупции осуществлять полномочия по мониторингу деклараций и обязал НАПК закрыть доступ к реестру.
- В ходе досрочного заседания СНБО во главе с Владимиром Зеленским было принято решение о восстановлении работы реестра электронных деклараций и антикоррупционного законодательства.
- Зеленский подал в Раду законопроет №4288, предусматривающий увольнение судей КСУ.
- В эфире программы Свобода слова на ICTV Зеленский не исключил, что если проект закона не будет проголосован, глава государства может распустить Верховную Раду.