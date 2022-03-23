"Дети станут сиротами": Стефанчук эмоционально обратился к беларусам

Стефанчук обратился к беларусам / УНИАН

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук обратился к белорусскому народу с призывом не вступать в войну на стороне Путина.

"Российские войска коварно зашли в Украину через территорию Беларуси, подняв радиоактивный пепел Чернобыля, снова через 36 лет отравляющий украинцев и белорусов. С вашей территории ежедневно взлетают самолеты и запускают ракеты, убивающие наших детей и женщин. Сейчас преступный режим Путина хочет бросить в мясорубку войны ваших сыновей", - заявил Стефанчук, сообщает Telegram Верховной Рады Украины.

Он призвал белорусов не молчать и следовать за соотечественниками, которые помогают Украине бороться с врагом. Они уже доказали, что могут не пустить российские войска по своим железным дорогам.

"Я обращаюсь к белорусским матерям – не отпускайте своих сыновей на войну! Я обращаюсь к белорусским женщинам – не отпускайте своих мужчин и любимых на верную гибель! Я обращаюсь к белорусским мужчинам – подумайте о своих детях, которых вы оставите сиротами, или о еще нерожденных своих детях! Я обращаюсь к белорусским военным – помните, что преступные приказы можно и нужно не выполнять", - обратился глава Верховной Рады к соседям.

Планы Беларуси по военному вторжению в Украину

В Генштабе Вооруженных сил 20 марта рассказали о том, что военное командование обнаружило признаки подготовки армии Беларуси к вторжению в Украину. По данным украинских военных, большинство белорусов против войны с украинцами, поэтому если Лукашенко пойдет на такой сценарий, он допустит роковую ошибку.

Советник главы МВД Вадим Денисенко полагает, что сценария военного вторжения Беларуси в Украину исключать нельзя. По его мнению, Путин настаивает на войне Лукашенко с Украиной, однако самопровозглашенный президент республики воевать пока не готов.