Диалог о планах Украины по Донбассу: у Зеленского объявили о переговорах Киева с Кремлем

Банковая и Кремль обсуждают инициативы Украины по Донбассу - Ермак / УНИАН

Переговоры руководителя Офиса президента Андрея Ермака с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком должны состояться на этой неделе. Стороны постоянно ведут переговоры и обсуждают инициативы Киева по Донбассу.

Как заявил глава ОП в интервью Фокусу, переговоры с Козаком были и на прошлой неделе. Теперь диалог запланирован на эту неделю. Обсуждаются ситуация в Трехсторонней контактной группе и инициативы Украины.

Читайте такжеПрямые переговоры Зеленского с Путиным и подключение США: Арахамия объявил о сценарии по Донбассу"Мы общались неделю назад и снова планируем контактировать на этой неделе. Мы с ним говорим о том, что происходит в ТКГ, обсуждаем именно инициативы Украины", - сказал Ермак.

Также он добавил, что украинско-российские переговоры идут постоянно, в том числе и в рамках нормандского формата.

"Как вы знаете, Дмитрий Козак - политический советник российского лидера в нормандском формате. Также периодически мы проводим консультации по вопросам, обсуждаемым в ТКГ", - подчеркнул Андрей Ермак.

Реклама

Смотрите видео ТСН - Россия продолжает стягивать войска к границам Украины

Зеленский готов к встрече с Путиным

Ранее глава Офиса президента Украины Ермак сказал, что глава государства Владимир Зеленский готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным. Такая встреча состоится тогда, когда появится уверенность, что в Кремле настроены на подобный диалог.

Переговоры по Донбассу

Президент Владимир Зеленский 10 декабря рассказал о том, что в Киеве изучают два сценария дальнейших переговоров по Донбассу: подключение к процессу США и проведение прямых переговоров с российским главой государства Владимиром Путиным. На Западе такой диалог поддерживают.

15 декабря Зеленский провел встречи с канцлером ФРГ Шольцем и президентом Франции Макроном. Лидеры стран договорились продолжить диалог по Донбассу в рамках нормандского формата и приложить усилия к выполнению парижских договоренностей 2019 года. Также они призвали Россию к конструктивным переговорам.

Глава Кремля Владимир Путин заявил, что Москва может согласиться на новую встречу в рамках "Нормандии" в том случае, если Украина якобы пойдет на реализацию Минских соглашений.

Руководитель ОП Андрей Ермак говорил, что Украина уже направила странам-партнерам пошаговый план Киева по Донбассу. Кроме того, он добавил, что США уже приняли решение подключиться к диалогу об урегулировании конфликта. Также готова помочь Турция. Проводятся консультации с Великобританией.

Президент Зеленский подчеркнул, что план Киева по Донбассу был отправлен США, Франции, Германии и России. По его мнению, механизм можно запустить при помощи Парижа, Берлина и Вашингтона.