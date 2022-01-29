До миллиона беженцев из Украины в Польше: Варшава допускает худший сценарий войны Москвы против Киева

Если Россия нападет на Украину, Польша будет готова принять до миллиона беженцев / УНИАН

В случае полномасштабной войны России против Украины Польша может столкнуться с ситуацией, когда на границе может оказаться до миллиона беженцев-украинцев. Варшава должна быть готова к худшему сценарию возможного обострения российско-украинского конфликта. Польское государство, в случае подобного развития событий, окажет надлежащую помощь украинцам. Об этом заявил польский вице-министр внутренних дел и администрации Мацей Вонсик.

"Если в Украине дойдет до войны, мы должны учитывать наплыв настоящих беженцев. Люди, которые бегут от огня, люди, бегущие от смерти, бегущие от зверств войны. Есть несколько сценариев. Возможно, воплотятся более положительные или не столь радикальные сценарии, но мы должны быть готовы к черному сценарию, и уже некоторое время МВД принимает меры, чтобы мы были готовы к приходу этой волны даже миллиона людей, которые при этом самом радикальном элементе могут появиться на нашей восточной границе", - цитирует его Польское радио.

Читайте такжеМиллионы беженцев: Резников раскрыл катастрофический сценарий агрессии РФПо словам польского чиновника, Варшава на случай принятия беженцев из Украины проводит подготовку к переходу людей через границу, медицинскому обслуживанию, а также обеспечению их питанием и проживанием.

"По Женевской конвенции, эти люди будут под защитой Польши, и мы не будем от этого дистанцироваться. Там, где есть беженцы, мы должны им помочь, такое международное право, но это также правила сосуществования цивилизованных людей, принципы европейской и христианской культуры. Мы не уйдем от этого и не будем от этого защищаться", - сказал Вонсик.

Впрочем, он призвал не поддаваться паническим настроениям и добавил, что до окончания Олимпийских игр в Пекине Москва вряд ли пойдет на военное вторжение на территорию Украины.

Реклама

"У нас еще Олимпиада впереди. Кажется, у Путина настолько важные отношения с Китаем, что он не сделает никаких решительных шагов до окончания Олимпиады, потому что это может обернуть китайскую сторону против него", - подчеркнул Мацей Вонсик.

Угроза военного вторжения России в Украину

В администрации президента США Джо Байдена ранее со ссылкой американскую разведку заявили о том, что Россия может готовить сценарий провокации на Донбассе, который включает нападение на боевиков "ЛДНР" "под чужим флагом". Как утверждают в Вашингтоне, ситуация может быть использована в качестве повода для полномасштабной военной атаки на Украину.

Журналисты CNN со ссылкой на информацию Министерства обороны Украины опубликовали статью, в которой говорилось о том, что Россия сконцентрировала у украинских границ уже более 127 тысяч военных. В Минобороны не исключают ракетных ударов россиян по стратегически важным объектам.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев не поддаваться панике в связи с информацией о возможном военном наступлении России. По его словам, риск усиления вооруженной конфронтации остается высоким с 2014 года, однако он не изменился, в то время как в информационном пространстве стали нагнетать ситуацию. Впрочем, он подчеркнул, что государство должно быть готовым к обороне.

В Верховной Раде заявили, что если произойдет обострение военного конфликта России и Украины, Киев мобилизует около 300-400 тысяч резервистов, у которых есть военный опыт. Такие люди способны в краткие сроки выполнять боевые задачи.

Министр обороны Алексей Резников сказал, что у границ Украины находится около 130 тысяч военных РФ. Однако признаков наступления нет. Ситуация нагнетается средствами массовой информации.