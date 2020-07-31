Переговоры по Донбассу: Кравчук сказал, какие компромиссы возможны

Экс-президент заявил, что у него одна миссия в ТКГ.
Первый президент Украины, возглавивший украинскую делегацию в минской Трехсторонней контактной группе по Донбассу – Леонид Кравчук, сообщил, что во время переговоров возможны компромиссы, которые касаются того, как управлять ситуацией.
Некоторые вещи не поддаются компромиссам, рассказал экс-президент в интервью РБК-Украина.
По словам собеседника, его миссия в ТКГ одна – закончить войну на Донбассе.
"…Я буду делать для этого все, что смогу. Будем идти на компромиссы... Компромиссы – как управлять ситуацией. Есть вещи, которые компромиссам не поддаются – это суверенитет, территориальная целостность, независимость, неприкосновенность границ…", – сказал он.
Ранее сообщалось, что Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в ТКГ по Донбассу. В переговорном процессе первый президент Украины заменил второго президента государства – Леонида Кучму.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.