УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Переговоры по Донбассу: Кравчук сказал, какие компромиссы возможны

31 июля 2020, 09:33

Экс-президент заявил, что у него одна миссия в ТКГ.

Кравчук поделился, что по Донбассу возможны компромиссы, которые касаются того, как управлять ситуацией – Донбасс война
По Донбассу возможны компромиссы, которые касаются того, как управлять ситуацией, поделился Леонид Кравчук / УНИАН

Первый президент Украины, возглавивший украинскую делегацию в минской Трехсторонней контактной группе по Донбассу – Леонид Кравчук, сообщил, что во время переговоров возможны компромиссы, которые касаются того, как управлять ситуацией.

Некоторые вещи не поддаются компромиссам, рассказал экс-президент в интервью РБК-Украина.

По словам собеседника, его миссия в ТКГ одна – закончить войну на Донбассе.

"…Я буду делать для этого все, что смогу. Будем идти на компромиссы... Компромиссы – как управлять ситуацией. Есть вещи, которые компромиссам не поддаются – это суверенитет, территориальная целостность, независимость, неприкосновенность границ…", – сказал он.

Ранее сообщалось, что Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в ТКГ по Донбассу. В переговорном процессе первый президент Украины заменил второго президента государства – Леонида Кучму.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

Леонид Кравчук переговоры война на Донбассе
Сейчас вы просматриваете новость «Переговоры по Донбассу: Кравчук сказал, какие компромиссы возможны». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

09:49
Медики назвали место с наибольшим риском заражения COVID-19
09:46
У Ефремова требовали 150 миллионов для прекращения суда
09:33
Переговоры по Донбассу: Кравчук сказал, какие компромиссы возможны Видео
09:32
Шалфей: преимущества и способы применения
09:18
Танці з зірками 2020 - Андре Тан не стал участником шоу Видео
09:03
Когда ждать критической ситуации с COVID-19 в Украине – прогноз врача Видео
09:03
Как Путин будет "расплачиваться" с Лукашенко за вагнеровских боевиков мнение
08:58
На Черниговщине трагически погибли три человека: назван возможный виновник
08:42
Коронавирус в Украине 31 июля: число зараженных почти достигло 70 тысяч Видео
08:24
В Крыму в ДТП погибли восемь человек: названа возможная причина трагедии
08:20
"Хотите как на Украине?", спросил Путин. "Очень хотим", отвечают россияне мнение
07:59
Когда закончится карантин из-за COVID-19: врач дал неутешительный прогноз
07:37
Гороскоп всех знаков Зодиака на 31 июля: финансовый крах, несчастья и успешные дела Видео
07:31
В США предложили ежегодно выделять Украине 300 млн долларов
07:01
Коронавирус в Украине и мире 31 июля: число зараженных преодолело новую психологическую отметку
07:01
"Какие сисяо-мячики!": Ирина Морозюк показала большую грудь
06:54
Как Лукашенко будет использовать боевиков Кремля для сохранения власти мнение
06:47
Появились новые доказательства, что Китай скрывал вспышку COVID-19
06:25
Когда отложить дела, а когда – выгодные переговоры: астролог назвал даты
06:02
Когда Спас в 2020 году – Яблочный, Медовый и Ореховый 2020 Видео
05:28
Иммунитет к коронавирусу: ученые выяснили, у кого больше шансов получить защиту от COVID-19
05:03
Ученые выяснили, чем опасные бессимптомные больные коронавирусом
04:45
Девальвация и обвал экономики: когда в Украине будет доллар по 30
04:22
Кравчук рассказал, какие изменения будут согласованы с Зеленским на переговорах по Донбассу
03:51
С Днем сисадмина – прикольные открытки и оригинальные тексты Фото
03:10
Полнолуние в августе 2020 года: астролог назвал время и угрозы
03:05
COVID-19 мощно ударил по США: стало известно о катастрофическом падении американской экономики
02:17
Хлорка или кипячение: стало известно, в какой воде погибает COVID-19 Видео
01:32
Чего ни в коем случае нельзя говорит мужчине - самые неприятные фразы
00:55
Эксперты рассказали, какой диетой можно решить проблемы с поджелудочной
00:19
День подруги в Україні – красиві щирі привітання та листівки
30 июля, четверг
23:51
Цены на газ взлетят: эксперт рассказал о новых тарифах Видео
23:25
В киевских школах каждый день будут петь гимн Украины Видео
22:56
Маски на входе и новые запреты: утвержден порядок работы школ и вузов с 1 сентября Видео
22:36
Курбан-байрам и еще пять: Зеленский собрался ввести новые праздники в Украине Видео
22:24
"Старая песня": в МИД резко осадили посла Венгрии в Украине
22:15
Вакцина от коронавируса предназначена для 20% украинцев – Ляшко Видео
21:55
Коронавирус в Украине и мире 30 июля: за сутки заразилось рекордное число человек
21:51
"Это смешно": эксперт разнес версию полиции о бегстве полтавского террориста Видео
21:32
В разгар коронавируса в Украине подняли тарифы на вызов скорой помощи Видео
20:54
В Украине приняли решение по боевикам ЧВК Вагнера: у Зеленского сделали заявление
20:44
Когда Илья писает в воду в 2020 году – приметы и свадьба в Ильин день
20:31
Раскрыли судьбу дочки расчлененного Энди Картрайта
20:28
Ермак ответил на демарш Козака по "нормандскому формату" Видео
20:13
Десятки тысяч белорусов вышли на митинг в поддержку главного конкурента Лукашенко Видео
20:09
Высокий холестерин: какие упражнения могут его снизить
19:53
Евросоюз ввел санкции против России за кибератаки на Украину Видео
19:42
Отмена самоизоляции: по каким правилам будут въезжать в Украину жители "Л/ДНР" Видео
19:37
"Опоздали на рейс": в РФ странно объяснили, что делали в Беларуси боевики Вагнера
19:24
Трижды экс-генпрокурор Пискун получил должность при Венедиктовой
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять