Переговоры по Донбассу: Кравчук сказал, какие компромиссы возможны

По Донбассу возможны компромиссы, которые касаются того, как управлять ситуацией, поделился Леонид Кравчук / УНИАН

Первый президент Украины, возглавивший украинскую делегацию в минской Трехсторонней контактной группе по Донбассу – Леонид Кравчук, сообщил, что во время переговоров возможны компромиссы, которые касаются того, как управлять ситуацией.

Некоторые вещи не поддаются компромиссам, рассказал экс-президент в интервью РБК-Украина.

По словам собеседника, его миссия в ТКГ одна – закончить войну на Донбассе.

"…Я буду делать для этого все, что смогу. Будем идти на компромиссы... Компромиссы – как управлять ситуацией. Есть вещи, которые компромиссам не поддаются – это суверенитет, территориальная целостность, независимость, неприкосновенность границ…", – сказал он.

Ранее сообщалось, что Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в ТКГ по Донбассу. В переговорном процессе первый президент Украины заменил второго президента государства – Леонида Кучму.