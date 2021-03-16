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Эксперт объяснил, чем обернется новая военная операция РФ на Донбассе

16 марта 2021, 00:47

Россия вынуждена будет подключиться к новому переговорному формату по Донбассу, считает Олег Жданов.

Война на Донбассе
Новая военная операция России на Донбассе может стать для Москвы фатальной / УНИАН

Москва выступает против подключения США к переговорам по Донбассу. Если Киев не может изменить дискуссию в свой пользу, то нужно отказаться от Нормандского формата и перейти к Будапештскому или Женевскому формату. Западные страны поддержат идею, а Россия будет вынуждена согласиться с такими условиями, чтобы не оказаться в изоляции. Москва вряд ли пойдет на реализацию военного конфликта на востоке Украины в ближайшее время, поскольку такая ситуация может привести к фатальному удару по РФ, сказал в эфире телеканала Украина 24 военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, Украине для привлечения США к переговорам по Донбассу нужно вернуться к Будапештскому формату, или же создать новую переговорную площадку. К примеру, Женевский формат. Запад поддержит инициативу, а у России не будет другого выхода, кроме как присоединиться к дискуссии.

"Если мы не можем привлечь в формат переговоров новых членов, то нужно переформатировать вообще эти переговоры. Возможно, вернуться в Будапештский формат или создать новый, к примеру, Женевский. Западные страны вряд ли откажутся туда войти, а Россия будет вынуждена это сделать, потому что или она стремится к миру, как они заявляют, или она страна-изгой, и тогда нужно решать, что с ней делать дальше", - считает Жданов.Читайте такжеАрахамия объяснил обострение на Донбассе и предупредил РФ об ударе

Также он добавил, что в ближайшее время РФ вряд ли пойдет на масштабное обострение конфликта на Донбассе в виде военной операции. У Москвы нет для этого ресурсов и политических оснований для таких действий. При этом реализация подобных планов приведет российское государство к колоссальным проблемам.

"Будет конфронтация. Конфликт — вряд ли, у России нет ресурсов, чтобы сейчас совершить какую-то наступательную операцию. Больше скажу, нет политических оснований для этого, и для России это может стать фатальным, потому что даже страны, которые сегодня пытаются в Брюсселе лоббировать интересы России, потеряют все свои позиции. Но конфронтация продолжится", - подчеркнул Олег Жданов.Читайте такжеУ Зеленского поставили ультиматум РФ из-за мирного плана по Донбассу

Переговоры по Донбассу

новости России Олег Жданов новости Украины новости Донбасса
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