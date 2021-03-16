Эксперт объяснил, чем обернется новая военная операция РФ на Донбассе

Россия вынуждена будет подключиться к новому переговорному формату по Донбассу, считает Олег Жданов.
Москва выступает против подключения США к переговорам по Донбассу. Если Киев не может изменить дискуссию в свой пользу, то нужно отказаться от Нормандского формата и перейти к Будапештскому или Женевскому формату. Западные страны поддержат идею, а Россия будет вынуждена согласиться с такими условиями, чтобы не оказаться в изоляции. Москва вряд ли пойдет на реализацию военного конфликта на востоке Украины в ближайшее время, поскольку такая ситуация может привести к фатальному удару по РФ, сказал в эфире телеканала Украина 24 военный эксперт Олег Жданов.
По его словам, Украине для привлечения США к переговорам по Донбассу нужно вернуться к Будапештскому формату, или же создать новую переговорную площадку. К примеру, Женевский формат. Запад поддержит инициативу, а у России не будет другого выхода, кроме как присоединиться к дискуссии.
"Если мы не можем привлечь в формат переговоров новых членов, то нужно переформатировать вообще эти переговоры. Возможно, вернуться в Будапештский формат или создать новый, к примеру, Женевский. Западные страны вряд ли откажутся туда войти, а Россия будет вынуждена это сделать, потому что или она стремится к миру, как они заявляют, или она страна-изгой, и тогда нужно решать, что с ней делать дальше", - считает Жданов.Читайте такжеАрахамия объяснил обострение на Донбассе и предупредил РФ об ударе
Также он добавил, что в ближайшее время РФ вряд ли пойдет на масштабное обострение конфликта на Донбассе в виде военной операции. У Москвы нет для этого ресурсов и политических оснований для таких действий. При этом реализация подобных планов приведет российское государство к колоссальным проблемам.
"Будет конфронтация. Конфликт — вряд ли, у России нет ресурсов, чтобы сейчас совершить какую-то наступательную операцию. Больше скажу, нет политических оснований для этого, и для России это может стать фатальным, потому что даже страны, которые сегодня пытаются в Брюсселе лоббировать интересы России, потеряют все свои позиции. Но конфронтация продолжится", - подчеркнул Олег Жданов.Читайте такжеУ Зеленского поставили ультиматум РФ из-за мирного плана по Донбассу
Переговоры по Донбассу
- Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Россия и боевики "ЛДНР" заблокировали переговорный процесс в рамках ТКГ. Если Россия стремится к миру на востоке Украины, Москва должна согласиться с урегулированием конфликта на базе мирного плана по Донбассу.
- Как рассказал советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, план по Донбассу должны представить Германия и Франция уже до конца марта. Украина настроена на мирное разрешение конфликта, однако не исключает обострение российско-украинской вооруженной конфронтации.
- Глава делегации Киева в ТКГ Леонид Кравчук говорил, что Россия в курсе деталей мирного плана по Донбассу. Однако Москва предпочитает не комментировать содержание документа.