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Эксперт объяснил роль Медведчука и раскрыл сценарий России по Донбассу

4 марта 2021, 04:34
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Россия будет ждать резких шагов Украины в рамках Минских соглашений, считает Вадим Черныш.

Война на Донбассе
Эскалация конфликта на Донбассе спровоцирована Россией – эксперт / УНИАН

Подрыв соглашения о соблюдении перемирия на Донбассе был спровоцирован Россией. Россияне решили приостановить обмен пленными и предложили реализовать гуманитарный процесс через политика Виктора Медведчука.

Однако Киев неожиданно для Москвы нанес удар санкциями по "каналам Медведчука" и показал, что украинская сторона не намерена соглашаться на какие-либо альтернативные переговорные механизмы, кроме Минского и Нормандского форматов, сказал в эфире телеканала Украина 24 бывший министр по вопросам оккупированных территорий, глава центра исследований безопасности Сенсс Вадим Черныш.

По его словам, в данной ситуации речь идет не о комплексном нарушении Минских соглашений, а конкретно о договоренностях по вопросу соблюдения перемирия. Усиление конфликта было спровоцировано российской стороной в ситуации, когда Москва решила приостановить процесс обмена пленными с целью реализации гуманитарных процессов при посредничестве Виктора Медведчука. Однако Киев неожиданно жестко отреагировал на такое предложение Москвы.

"После этого они не ожидали, что будет жесткое решение украинских властей. Соответственно, эскалация идет по такому определенному сценарию. Я думаю, что Россия будет выжидать, чтобы, наоборот, Украина сделала резкие шаги по Минским соглашениям высшего уровня, имеется в виду, по комплексу мероприятий, на которые ссылаются, и предыдущим соглашениям высшего уровня", - считает эксперт.Читайте такжеУ Кравчука напомнили РФ и "ЛДНР" об условии договора по Донбассу

Он полагает, что под резкими шагами следует понимать такие действия, которые Киев уже реализовал против России, но в рамках действующих соглашений по Донбассу. Российская сторона пыталась навязать Киеву альтернативный переговорный формат, тогда как Украина показала, что готова решать вопросы исключительно в пределах существующих переговорных механизмов.

"Украина фактически политически, экономически, санкциями сказала, что не будет такого канала ни при каких условиях. Единственный канал, который вам и нам доступен - это "минский" и "нормандский" форматы, поэтому следуйте тому, что мы считаем возможным в плане коммуникации, в ТКГ решайте все вопросы", - подчеркнул Черныш.

Ситуация на Донбассе

новости России Минские соглашения Вадим Черныш новости Украины новости Донбасса
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