Ермак получил негативный тест на COVID-19 перед "нормандской встречей": когда она состоится

Андрей Ермак переболел коронавирусом / УНИАН

Глава Офиса президента Андрей Ермак, получивший 3 февраля положительный тест на коронавирус, уже выздоровел от COVID-19.

"Максимально использовал выходные, чтобы подлечиться. Три дня интенсивной терапии, и это учитывая, что я был вакцинирован", - сообщил он на своей страничке в Facebook.

Ермак призвал всех вакцинироваться, отметив, что все планы на эту неделю в силе.

Напомним, следующая встреча советников "нормандской четверки" состоится в Берлине в четверг, 10 февраля.

Читайте также"Не испытываю иллюзий": Зеленский высказался о встрече советников "нормандской четверки""Как вы знаете, Франция и Германия активно занимаются этим вопросом (урегулированием ситуации вокруг Украины, - ред.), советники по национальной безопасности встретились в нормандском формате несколько дней назад. 10 февраля будет еще один раунд в Берлине", - сообщил постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер

Ривьер добавил, что Франция будет делать все возможное, чтобы способствовать эскалации ситуации вокруг Украины.

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