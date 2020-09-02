Фокина срочно вызвали на заседание комитета Рады

Витольда Фокина вызвали на заседание комитета Рады / gordon.ua

"Слуга народа" Александр Качура предложил вызвать члена ТКГ Витольда Фокина на заседание комитета Рады по вопросам организации государственной власти. Комитет поддержал его предложение и назначил внеочередное заседание.

Об этом нардеп написал в своем официальном Telegram-канале.

Качура пояснил, что Фокина необходимо пригласить на заседание комитета для получения объяснений относительно его последних заявлений в СМИ и выработки общей позиции украинской делегации в ТКГ в части мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

"Встреча должна состояться уже на следующей неделе", - добавил он.

Заявление Фокина о Донбассе

Напомним, ранее в интервью Витольд Фокин заявил, что его позиция по Донбассу заключается в предоставлении особого статуса всему региону, включая подконтрольные Киеву районы и обеспечении амнистии всем участникам вооруженного противостояния на востоке Украины.

В Офисе президента Зеленского назвали слова Фокина его личной точкой зрения и подчеркнули, что его политическую позицию на Банковой не разделяют.