Грозит 20 лет тюрьмы: суд заочно арестовал беглеца Януковича

Четвертому президенту Украины избрали меру пресечения / УНИАН

Четвертого президента Украины Виктора Януковича, который бежал в Россию, заочно арестовали по делу о присвоении резиденции Межигорье.

Такую меру пресечения экс-президенту избрал высший антикоррупционный суд (ВАКС). В деле также фигурирует его сын Александр.

Суд над Януковичем

Ходатайство от НАБУ и САП об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему президенту Виктору Януковичу и его сыну по делу о присвоении Межигорья было подано в конце июля.

4 октября защита экс-президента ходатайствовала о возвращении детективу НАБУ ходатайства об избрании меры пресечения Януковичу и закрытии производства по делу.

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Действия экс-президента Украины и его сына квалифицированы по ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением; легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Александру Януковичу инкриминируется также ч.5 ст.27 (пособничество) УК Украины.

Максимальные наказания по частям этой статьи предусматривает лишение свободы на срок 8 и 12 лет.