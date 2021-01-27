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Худший вариант для Украины: разведчик назвал главную цель России в войне на Донбассе

27 января 2021, 11:01
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Украина не должна допустить сценария, при котором война на Донбассе превратится в замороженный конфликт, считает Виктор Гвоздь.

Война на Донбассе
Россия при помощи войны на Донбассе пытается сменить политический курс Украины - эксперт / УНИАН

Россия ведет гибридную войну против Украины и осуществляет давление на государство по всем ключевым направлениям. Ключевой задачей Москвы является изменение политического курса Киева и перемены во власти. В качестве одного из механизмов давления на украинское государство используется конфликт на Донбассе.

Как заявил глава военной разведки Украины в 2008-2010 годах и Службы внешней разведки в 2015-2016 годах, генерал-лейтенант запаса Виктор Гвоздь в эфире Апостроф TV, Россия ставит перед собой задачу изменения внутриполитической ситуации в Украине. Москва оказывает давление в политическом, экономическом, военном и информационном направлениях для достижения своей цели.

"Для России выгодно, чтобы наше государство существовало в таких условиях, чтобы шло постоянное давление: экономическое, военное, политическое, информационное. Для этого используются различные методы и различные поводы, вроде спецоперации по задержанию "вагнеровцев". Целью России в Украине является изменение политического класса, политического курса страны", - полагает военный.

Также он считает, что для Киева сценарий заморозки российско-украинского конфликта на Донбассе является крайне невыгодным, так как боевые действия на востоке страны серьезно отражаются на политике и экономике государства. Такой расклад выгоден России для дискредитации Украины на международной политической арене.Читайте такжеКравчук сделал заявление о шансах Украины освободить Донбасс военным путем

"Фактически, это постоянное "отравление" организма страны - и в экономическом плане, и в политическом. В международной политике это означает, что страна не в силах решить этот конфликт, а потому Россия показывает, что Украина не способна этого сделать, чтобы "мир устал от Украины", - подчеркнул Виктор Гвоздь.

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