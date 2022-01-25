Кадыров заявил, что давно "навел бы порядок" в Украине - в Кремле ответили на его предложение

Рамзан Кадыров заявил, что давно "навел бы порядок" в Украине / Открытые источники

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сделал скандальное заявление о том, что на месте Владимира Путина "давно забрал бы Украину". Кроме того, он добавил, что "навел бы там порядок".

В Кремле уже ответили на его заявления и подчеркнули, что основы внешней политики России формирует не он, а президент, пишут росСМИ.

"Я если был бы вместо президента, я давно забрал бы Украину, направил бы туда войска, навел бы порядок. Если сумасшедшие, продажные люди стоят во главе государства и через это государство угрожают безопасности нашего государства, то мы должны молчать, что ли?", - сказал Кадыров.

Также он преподнес Россию, вспомнив о том, как она остановила в Сирии "шайтанов". По его словам, если бы этого не произошло, то у них бы "убивали бы людей".

Такое же мнение он выдвинул и по поводу Украины.

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В Кремле Кадырову предложили выдвинуть свою кандидатуру на пост президента на следующих выборах. Хотя подчеркнули, что он, как и любой другой человек страны, может озвучивать свои мысли.

"Хочу напомнить, что основу внешней политики Российской Федерации формулирует глава российского государства. И, к нашей всеобщей радости, главой российского государства, куда в качестве субъекта входит Чеченская Республика, является Владимир Владимирович Путин. Как и все граждане России, Рамзан Кадыров может выставить свою кандидатуру на следующих президентских выборах. Это право закреплено в конституции у каждого гражданина Российской Федерации определенного возраста", - сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Напомним, ранее Кадыров, заявил, что Украину нужно "забрать и присоединить к Чечне".

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