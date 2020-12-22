"Как ты просил": вдова Кернеса пообещала выполнить последнюю просьбу

Женщина обнародовала печальное послание и призналась, что ей очень больно.
Вдова мэра Харькова Геннадия Кернеса Оксана Гайсинская, который скончался от осложнений коронавируса, вместе с родными сопровождала его тело из Берлина в Украину, поклялась выполнить его просьбу.
"Я буду сильной, как ты просил…", - написала Оксана Гайсинская.
Ранее она опубликовала печальное послание о своем муже и призналась, что ей очень больно.
"Говорят, что нет незаменимых людей. Это ложь. Каждый человек незаменим для кого-то. Ты лучший из лучших! Любим и скорбим… Больно очень", - говорится в сообщении Гайсинской.
Геннадий Кернес умер - о чем сообщалось ранее:
- Мэр Харькова Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря в берлинской клинике Шарите. О смерти политика сообщил его друг Павел Фукс. В последнее время харьковский градоначальник проходил лечение от последствий коронавируса, серьезно повлиявших на его здоровье.
- Фукс рассказал, что состояние здоровья Кернеса улучшалось, но ситуация изменилась после того, как у него отказали почки. По словам бизнесмена, до этого момента они с Кернесом регулярно общались по телефону.
- 21 декабря в Харькове приземлился борт с телом умершего мэра города Геннадия Кернеса, похороны которого состоятся в среду, 23 декабря.
- В связи со смертью Кернеса исполнять обязанности мэра города будет секретарь горсовета Харькова Игорь Терехов.
Автор: Екатерина Трохимчук