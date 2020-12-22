"Как ты просил": вдова Кернеса пообещала выполнить последнюю просьбу

Вдова Кернеса пообещала выполнить его последнюю просьбу

Вдова мэра Харькова Геннадия Кернеса Оксана Гайсинская, который скончался от осложнений коронавируса, вместе с родными сопровождала его тело из Берлина в Украину, поклялась выполнить его просьбу.

"Я буду сильной, как ты просил…", - написала Оксана Гайсинская.

Ранее она опубликовала печальное послание о своем муже и призналась, что ей очень больно.

"Говорят, что нет незаменимых людей. Это ложь. Каждый человек незаменим для кого-то. Ты лучший из лучших! Любим и скорбим… Больно очень", - говорится в сообщении Гайсинской.

Геннадий Кернес умер - о чем сообщалось ранее: