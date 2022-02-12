"Канада дала мощный сигнал, что мы вместе": Зеленский провел разговор с Трюдо

Зеленский поговорил с Трюдо после разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Президент Украины Владимир Зеленский вечером в субботу, 12 февраля, пообщался по телефону с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
Они разговаривали, в частности, об усилиях партнеров Украины, направленных на деэскалацию. Об этом Владимир Зеленский сообщил в Twitter.
"Имел важный разговор с моим другом Джастином Трюдо о дипломатических усилиях наших союзников по деэскалации. Приветствую решение Канады предоставить значительный финансовый пакет для укрепления Украины. Еще один мощный сигнал, что Украина и Канада вместе!", – говорится в публикации.
В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, рассказывая о телефонном разговоре Зеленского и Трюдо, отметил в прямом эфире ТСН, что дипломатия сейчас работает 24 часа в сутки и без выходных, и постоянно идут переговоры с партнерами.
"За последние месяцы этой эскалации я получал информацию о самых разных сценариях (возможного российского военного вторжения в Украину – ред.). И ни один из них по состоянию на сейчас не был реализован, потому что работает дипломатия. И даже если что-то планировалось, нам удалось это предотвратить. Сейчас мы 24 часа в сутки на связи с партнерами", – сказал Кулеба.
Телефонный разговор Зеленского и Макрона
Президент Франции Эммануэль Макрон 12 февраля после звонка российскому президенту Владимиру Путину позвонил главе Украинского государства Владимиру Зеленскому. С Зеленским они обсудили:
- ситуацию с безопасностью,
- возможности активизации мирного процесса в рамках нормандского формата,
- переговоры Трехсторонней контактной группы.
Также лидеры обменялись мнениями относительно последних международных переговоров.
Вас также может заинтересовать:
- Канада перебрасывает спецназ в Украину из-за риска вторжения России-СМИ
- Канада предоставит Украине кредит на развитие экономики
- Вторжение России: Канада призвала членов семей дипломатов покинуть Украину
- Канада переместит своих военных ближе к западной границе Украины
- Вооруженные силы Канады отправили в Украину самолет с военной помощью