"Канада дала мощный сигнал, что мы вместе": Зеленский провел разговор с Трюдо

Зеленский провел телефонный разговор с Трюдо/ УНИАН, Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский вечером в субботу, 12 февраля, пообщался по телефону с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Они разговаривали, в частности, об усилиях партнеров Украины, направленных на деэскалацию. Об этом Владимир Зеленский сообщил в Twitter.

"Имел важный разговор с моим другом Джастином Трюдо о дипломатических усилиях наших союзников по деэскалации. Приветствую решение Канады предоставить значительный финансовый пакет для укрепления Украины. Еще один мощный сигнал, что Украина и Канада вместе!", – говорится в публикации.

В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, рассказывая о телефонном разговоре Зеленского и Трюдо, отметил в прямом эфире ТСН, что дипломатия сейчас работает 24 часа в сутки и без выходных, и постоянно идут переговоры с партнерами.

"За последние месяцы этой эскалации я получал информацию о самых разных сценариях (возможного российского военного вторжения в Украину – ред.). И ни один из них по состоянию на сейчас не был реализован, потому что работает дипломатия. И даже если что-то планировалось, нам удалось это предотвратить. Сейчас мы 24 часа в сутки на связи с партнерами", – сказал Кулеба.

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Телефонный разговор Зеленского и Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон 12 февраля после звонка российскому президенту Владимиру Путину позвонил главе Украинского государства Владимиру Зеленскому. С Зеленским они обсудили:

ситуацию с безопасностью,

возможности активизации мирного процесса в рамках нормандского формата,

переговоры Трехсторонней контактной группы.

Также лидеры обменялись мнениями относительно последних международных переговоров.

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