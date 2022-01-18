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Канада перебрасывает спецназ в Украину из-за риска вторжения России - СМИ

18 января 2022, 07:19
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Официально эту информацию телеканалу Global News не подтвердили ни в Минобороны, ни в правительстве Канады.

военные, Канада
Военные будут помогать своему дипломатическому корпусу в случае вторжения РФ / Фото twitter.com/NORADCommand

Минобороны Канады направило в Украину отряд сил специального назначения. Военные будут помогать своему дипломатическому корпусу в случае вторжения России.

Как сообщает Global News со ссылкой на источники, присутствие канадского спецназа является частью попытки союзников по НАТО сдержать российскую агрессию в Украине и определить способы оказания помощи украинскому правительству.

"Отряд, в частности, должен помочь разработать план по эвакуации канадских дипломатов на случай обострения ситуации на российско-украинской границе", - говорится в сообщении.

Официально эту информацию телеканалу не подтвердили ни в Минобороны, ни в правительстве Канады.

"Канадское командование сил специальных операций является частью более широких усилий Вооруженных сил по поддержке сил безопасности Украины", - заявила пресс-секретарь командования специальных операций майор Эмбер Бино.

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По ее словам, канадские спецназовцы проводят обучение, а также инструкторский и лидерский опыт для украинских коллег с 2020 года.

Как сообщал Главред, на днях правительство Канады призвало своих граждан избегать поездок в Украину без крайней необходимости из-за "продолжающейся российской агрессии и наращивания военного присутствия в стране и вокруг нее".

Риск вторжения России в Украину

12 января заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Россия сконцентрировала 100 тысяч войск возле границ Украины и приготовила сценарий новой гибридной атаки с целью дестабилизации ситуации в стране.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что российские войска остаются вблизи границ Украины, но на российской территории, из-за напряженной обстановки в регионе и действий НАТО. По его словам, это "меры предосторожности".

7 января американское издание The New York Times продемонстрировало новую карту, на которой зафиксировано усиление концентрации войск РФ у границ Украины. Согласно опубликованным данным, россияне окружают украинское государство с трех сторон. Журналисты утверждают, что у рубежей Украины сконцентрировано около 100 тысяч российских войск.

Позже журналисты The New York Times заявили, что Россия планировала стянуть к границам Украина 175 тысяч войск. Однако относительно мягкая зима привела к переносу планов Москвы по новой военной операции против украинского государства на весну.

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10 января состоялись переговоры США и России по вопросам безопасности. По итогам дискуссии в Вашингтоне заявили, что Штаты не собираются гарантировать нерасширение НАТО на восток или невступление Украины в Альянс. В случае новой военной операции против украинского государства Москву ожидают серьезные санкции.

Представитель РФ на переговорах, заместитель главы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва не собирается нападать на Украину. Однако россияне требуют гарантий, чтобы Украина и Грузия никогда не присоединились к Североатлантическому альянсу.

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