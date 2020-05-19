Элитный карантин: СМИ выяснили, где пропадала Тимошенко

Тимошенко отдыхала в элитном отеле во время карантина / УНИАН

Журналистам Схем удалось узнать, куда пропала лидер Батькивщины Юлия Тимошенко во время карантина. В частности, она не присутствовала на важном внеочередном пленарном заседании Рады.

Отметим, Юлия Тимошенко в течение нескольких недель была в центре внимания как украинских, так и зарубежных СМИ - через более 5000000 долларов, которые она задекларировала как "вред, причиненный политическими репрессиями во время президентства Виктора Януковича". Но потом она исчезла из публичного пространства на определенное время.

Журналистам СМИ удалось узнать, что Тимошенко находилась в пятизвездочном элитном отеле Edem Resort во Львовской области. Согласно правилам отеля, Тимошенко должна была заселиться туда как минимум на неделю, а стоимость проживания составляет от 50 до 200 тыс. долларов в зависимости от выбранного типа услуг.

Юлия Тимошенко в отеле находилась именно в то время, когда Верховная Рада на внеочередном заседании рассматривала важный вопрос защиты украинских медиков во время пандемии коронавируса, которое во фракции Батькивщина называли "приоритетом номер один".

Также удалось выяснить, что Тимошенко отдыхала в отеле бизнесмена, члена ВО Свобода Игоря Кривецкого.

Напомним, ранее лидер ВО Батькивщина, народный депутат Юлия Тимошенко похвасталась миллионными барышами – политик задекларировала резкое изменение своего имущественного состояния.

Как отмечается в электронной декларации политика, 24 апреля 2020 года она получила 148 млн 345 тысяч гривен дохода. В документе указано, что задекларированный доход стал компенсацией вреда, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов.