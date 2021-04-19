Киев пожаловался на дипломатические угрозы России

Россия угрожала украинской стороне, поделился Евгений Енин / УНИАН

Заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы – Евгений Енин – заявил, что Киев постоянно сталкивается с провокациями российской стороны, которые мешают нашему посольству в РФ и Генеральному консульству нормально работать.

Украина пытается зеркально отвечать на действия РФ, а Москва пригрозила дальнейшими "репрессиями" в отношении украинских дипломатов, если Киев объявит персоной нон грата "кого-то не того", рассказал чиновник в эфире 24 канала.

По его словам, МИД Украины четко показал России, что наша страна не будет поддаваться на такие провокации.

Замминистра также рассказал о провокациях, которые произошли в РФ. Собеседник уточнил, что первый случай произошел несколько месяцев назад.

"…в первый раз российская сторона инсценировала провокацию взятки с сотрудниками нашего консульства в Ростове-на-Дону", – сказал Енин.

Чиновник добавил, что второй инцидент случился месяц назад.

"...мы имели нападение и ножевое ранение нашего дежурного коменданта, представителя Государственной пограничной службы, которое произошло фактически на глазах охранников, которых должна... обеспечивать российская сторона...", – добавил замглавы МИДа.

Напомним, в Санкт-Петербурге 16 апреля сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали украинского консула Александра Сосонюка.

Дипломата обвинили в получении от россиянина закрытой информации из баз силовых органов. Киев назвал такие действия ФСБ провокацией и утверждал, что консула подставили.

Россия решила выслать Сосонюка из страны. Украина ответила на меры Москвы зеркально – приняла решение выслать из украинского государства старшего дипломата посольства России в Киеве.

Дипломатические "войны" между Киевом и Москвой начались на фоне того, что Россия пошла на новые агрессивные шаги в отношении Украины – стянула войска к восточной границе нашей страны и перебросила свежие силы в захваченный Крым.

Ряд западных стран поддержали Украину и призвали РФ прекратить накалять ситуацию.