Задержание консула Украины в России: Киев рассказал о подставе

Дипломат ни у кого не просил закрытые данные, подчеркнули в МИД Украины.
Заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы Евгений Енин сообщил, что в России сотрудника украинского Генконсульства в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка подставили.
Консул встретился со своей знакомой, она начала доставать какие-то непонятные материалы, и его задержали сотрудники Федеральной службы безопасности РФ, рассказал замминистра suspilne.media.
По его словам, дипломат был едва знаком с этой женщиной. Енин подчеркнул, что консул никогда ни у кого не просил предоставлять ему закрытые сведения.
"Она начала доставать какие-то непонятные материалы. Он едва успел сказать, чтобы она прекратила это делать... Все эти вещи она принесла по своему усмотрению, без всяких вопросов с его стороны начала выкладывать их", – добавил Енин.
Как ФСБ задерживала Александра Сосонюка – опубликовано видео
Задержание консула в России – что нужно знать
- Напомним, 16 апреля в Петербурге сотрудники ФСБ задержали консула Александра Сосонюка якобы во время получения от гражданина России закрытой информации из баз силовых органов.
- Спикер украинского МИДа Олег Николенко поделился, что дипломат был задержан на несколько часов.
- Российский МИД решил выслать Сосонюка из РФ. Потом украинское внешнеполитическое ведомство приняло решение выслать из Украины старшего дипломата посольства РФ в Киеве.
- Дипломатические "войны" между Украиной и Россией начались на фоне того, что РФ пошла на новые агрессивные шаги в отношении украинского государства – стянула войска к восточной границе нашей страны и перебросила свежие силы в Крым.
- Ряд стран Запада поддержали Украину и призвали Россию прекратить накалять ситуацию.
Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе
В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".