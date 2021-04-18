Задержание консула Украины в России: Киев рассказал о подставе

Украинского консула в РФ подставили, утверждают в МИДе / Zn.ua

Заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы Евгений Енин сообщил, что в России сотрудника украинского Генконсульства в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка подставили.

Консул встретился со своей знакомой, она начала доставать какие-то непонятные материалы, и его задержали сотрудники Федеральной службы безопасности РФ, рассказал замминистра suspilne.media.

По его словам, дипломат был едва знаком с этой женщиной. Енин подчеркнул, что консул никогда ни у кого не просил предоставлять ему закрытые сведения.

"Она начала доставать какие-то непонятные материалы. Он едва успел сказать, чтобы она прекратила это делать... Все эти вещи она принесла по своему усмотрению, без всяких вопросов с его стороны начала выкладывать их", – добавил Енин.

Как ФСБ задерживала Александра Сосонюка – опубликовано видео

Задержание консула в России – что нужно знать

Напомним, 16 апреля в Петербурге сотрудники ФСБ задержали консула Александра Сосонюка якобы во время получения от гражданина России закрытой информации из баз силовых органов.

Спикер украинского МИДа Олег Николенко поделился, что дипломат был задержан на несколько часов.

Российский МИД решил выслать Сосонюка из РФ. Потом украинское внешнеполитическое ведомство приняло решение выслать из Украины старшего дипломата посольства РФ в Киеве.

Дипломатические "войны" между Украиной и Россией начались на фоне того, что РФ пошла на новые агрессивные шаги в отношении украинского государства – стянула войска к восточной границе нашей страны и перебросила свежие силы в Крым.

Ряд стран Запада поддержали Украину и призвали Россию прекратить накалять ситуацию.