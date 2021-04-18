В МИД жестко припечатали Лукашенко и объяснили его зависимость от Кремля

В МИД прошлись по Александру Лукашенко / Reuters

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин прокомментировал заявления Москвы и Минска о предотвращении покушения на Александра Лукашенко.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, это является очередным шагом, направленный на борьбу с оппонентами режима Лукашенко.

"Думаю, российские коллеги делают очередную плохую услугу для Лукашенко, который уже и так, по сути, стал нерукопожатным. Таким образом усиливаются подозрения о том, что руководство фактически полностью контролирует белорусское пространство", — сказал украиснкий дипломат.

По его мнению, российские власти отвлекают внимание общества от других проблем, например, массовой высылки дипломатов, а также обвинений Джо Байдена Владимиру Путину.

"Я уверен, что по меньшей мере несколько неприятных комплиментов российская сторона услышит о себе еще и завтра. Именно поэтому они вынуждены реагировать, и к сожалению, жертвами этих провокаций становятся абсолютно невинные люди", — добавил Енин.

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