В МИД жестко припечатали Лукашенко и объяснили его зависимость от Кремля

РФ полностью контролирует белорусское пространство, говорит Евгений Енин.
Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин прокомментировал заявления Москвы и Минска о предотвращении покушения на Александра Лукашенко.
Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, это является очередным шагом, направленный на борьбу с оппонентами режима Лукашенко.
"Думаю, российские коллеги делают очередную плохую услугу для Лукашенко, который уже и так, по сути, стал нерукопожатным. Таким образом усиливаются подозрения о том, что руководство фактически полностью контролирует белорусское пространство", — сказал украиснкий дипломат.
По его мнению, российские власти отвлекают внимание общества от других проблем, например, массовой высылки дипломатов, а также обвинений Джо Байдена Владимиру Путину.
"Я уверен, что по меньшей мере несколько неприятных комплиментов российская сторона услышит о себе еще и завтра. Именно поэтому они вынуждены реагировать, и к сожалению, жертвами этих провокаций становятся абсолютно невинные люди", — добавил Енин.
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Попытка покушения на Лукашенко - о чем сообщалось ранее:
- Александр Лукашенко заявил о готовившемся на него и сыновей покушении, в котором замешаны в том числе иностранные спецслужбы.
- По его словам, в Беларуси не удалась попытка организовать сначала мятеж, а после этого "ползучий переворот".
- Он говорит, что участников подготовки покушения, которые прибыли из США, задержали в Москве.
- Как рассказал в эфире госканала ОНТ председатель КГБ Беларуси Иван Тертель в результате операции удалось предотвратить попытки "вооруженного мятежа" в Беларуси. Эти события якобы были запланированы на июнь-июль этого года.
- В свою очередь в ФСБ заявили, что нашли "украинский след" в попытке покушения на Лукашенко.