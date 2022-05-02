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Кириенко вместо Суркова и план Путина по захвату Донбасса: в ГУР оценили сценарий Кремля

2 мая 2022, 23:51

России не нужно, чтобы одну часть Донбасса контролировала Москва, а другую – Украина, сказал Кирилл Буданов.

Владимир Путин
Путин пока не принял окончательного решения о "присоединении" Донбасса к России - ГУР / Фото Reuters

Российский президент Владимир Путин еще не принял окончательного решения относительно того, нужно ли "присоединять" Донбасс к России. Впрочем, определенные шаги для этого Москва уже предприняла. Речь идет о смене куратора с помощника главы РФ Владислава Суркова на заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко. Шаг свидетельствует о том, что Москва уже не рассматривает регион как зарубежную территорию. Однако окончательное решение будет зависеть от многих факторов. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

В интервью НВ он рассказал о том, что Путин пока окончательно не определился с дальнейшими действиями по Донецкой и Луганской областях. Смена кураторства с Суркова на Кириенко, впрочем, показывает, что некий шаг к "присоединению" региона Москва уже сделала. Но окончательного решения нет.

Читайте такжеНовый куратор Кириенко и "референдум" по Донбассу в РФ: Путин задумал "большую победу" над Западом"Сейчас они еще на развилке. То есть не они, а он, — президент РФ: там один человек решает. Он не принял окончательного решения: или пытаться принять так называемый Донбасс в состав России, или оставлять его какой-то третьей территорией. Однако определенные шаги уже сделаны. Среди них самый главный — переход кураторства [над проектом "ЛДНР"] от г-на Суркова [Владислав Сурков — экс-помощник президента РФ], отвечавшего за зарубежные территории, к первому заместителю главы администрации президента РФ Сергею Кириенко. Это непосредственное руководство из Кремля. Это никакое не руководство зарубежными территориями. Они готовятся к данным процессам, но окончательного решения еще нет", - считает Буданов.

Впрочем, по мнению руководителя разведки Украины, решение Кремля зависит от многих факторов. России нужен весь Донбасс, поскольку сложно будет создать пропагандистскую картинку в ситуации, когда одна часть региона подконтрольна Москве, а другая – Киеву.

"От многих факторов. Во-первых, им нужен весь Донбасс. Ибо даже для больного ума будет нелегитимно, когда одна часть Донбасса под контролем пока у них, а другая — нет. Им нужен весь Донбасс, чтобы номинально сказать, что народ Донбасса избрал свой путь", - подчеркнул Кирилл Буданов.

Битва за Донбасс

Заместитель командующего войсками Центрального восточного округа России Рустам Миннекаев сделал заявление о том, что войска РФ собираются оккупировать Донбасс, южные регионы Украины и пробить коридор в захваченный Крым. Оккупанты намерены реализовать такие, дескать, задачи в рамках второй фазы так называемой "спецоперации".

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что сроки военных действий России против Украины могут зависеть от определенных моментов. Битвой за Донбасс война наверняка не завершится. В итоге война может продлиться до Нового года.

Издание Медуза со ссылкой на источники в Кремле написали, что РФ намерена провести так называемые "референдумы" на оккупированных районах Донбасса и на захваченной Херсонщине. В Херсоне якобы планируют объявить "ЛНР", а на Донбассе будут разыгрывать "присоединение" к России. В Москве не уверены, что это выгодно российскому государству, однако за такую идею выступает Путин. Впрочем, планы оккупантов зависят от ситуации на поле боя. Сроки уже переносились из-за поражения захватчиков на поле боя.

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