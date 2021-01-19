"Ключ у Путина": Арестович назвал условие примирение Украины и РФ за один день

Киев и Москва могут помириться за один день, если так решит Владимир Путин, заявил Алексей Арестович / Reuters

Советник по информационной политике в минской Трехсторонней контактной группе (Украина, РФ, ОБСЕ) для урегулирования ситуации на Донбассе Алексей Арестович заявил, что ключ от решения конфликта держит в руках президент РФ Владимир Путин.

Украина и Россия могут примириться за один день, если так решит глава Кремля, рассказал Арестович в эфире канала Украина 24.

Собеседник добавил, что российская сторона способна бесконечно поддерживать противостояние на части востока Украины.

Советник полагает, что позитивные сдвиги в разрешении вопроса возможны после того, как на РФ будет давить новая администрация США, созданная после победы на выборах демократа Джозефа Байдена.

"Я четко понимаю, что примириться мы можем за один день, если это решит один человек в мире – …Путин. Ключ от решения конфликта у него в руках…", – заявил Арестович.

Ранее представитель Донецка от переселенцев в ТКГ Денис Казанский говорил, что Киев предложил Москве условие урегулирования конфликта на Донбассе, которое предусматривает выход РФ из захваченной боевиками территории в обмен на частичное снятие санкций.

По его словам, российская сторона не идет на компромисс и продолжает оказывать давление на нашу страну.