Коалиция Слуги народа и Батькивщины: эксперт спрогнозировал игру Тимошенко

Юлия Тимошенко / УНИАН

В связи с конфликтом внутри фракции Слуги народа, монобольшинство может пошатнуться, что вынудит президента Владимира Зеленского искать новую точку политической опоры, заявил политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев.

"Батькивщина вполне подходит для этой задачи - учитывая тот факт, что фракция Тимошенко достаточно дисциплинированная и организованная, то она могла бы помочь Слуге народа увести ситуацию от досрочных выборов", - подчеркнул он в комментарии Главреду.

В то же время он отметил, что в Слуге народа Тимошенко откровенно побаиваются, так как она, по их убеждению, может "подмять всё под себя".

Версию о том, что премьерское кресло для Тимошенко - цель номер один подтверждает и ставшая публичной ее переписка с главой ОП Андреем Ермаком, подчеркнул политолог.

Вместе с тем он обратил внимание на глубокие противоречия Слуги народа и Батькивщины по ключевым вопросам: легализации игорного бизнеса, каннабиса, а также по земельному вопросу.

"В вопросе земли у двух партий диаметрально противоположные точки зрения. И, если по ним не будет достигнут консенсус, то тогда Тимошенко может задействовать план "Б" и актуализировать вопрос референдума, допустим, по земле, ведь даже сбор подписей по этому вопросу могут привлечь внимание общества не только к политической сфере, но и к ее фигуре", - добавил Золотарев.

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Ранее Зеленский прокомментировал инициативу лидера Батькивщины Юлии Тимошенко об организации всеукраинского референдума. Как подчеркнул глава государства в ходе своего видеообращения, намерение Тимошенко является "политическим переобуванием".

Референдум от Батькивщины: что известно

Ранее Батькивщина инициировала проведение референдумов по пяти вопросам. С такой инициативой выступила лидер партии Юлия Тимошенко. По ее словам, инициируется проведение референдумов по пяти вопросам: