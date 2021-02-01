Как Зеленскому сохранить кресло президента: политолог указал единственный путь

Владимир Зеленский / УНИАН

В Офисе президента считают, что Владимир Зеленский может остаться на второй срок, потому что украинцы во втором туре якобы проголосуют за действующего главу государства, чтобы не выбирать кого-то из "старой гвардии".

Такое мнение в комментарии Главреду озвучил политолог и социолог, директор социологической службы Украинский барометр Виктор Небоженко.

По его словам, эта логика "ужасна". И Зеленскому лучше сейчас задуматься не о втором президентском сроке, а о том, как избежать досрочных выборов.

"Зеленский с его 20% сейчас попал в ту же ловушку, что и когда-то Виктор Ющенко. Тогда он, как и Зеленский, был убежден, что выиграет во втором туре, хотя, когда дело дошло до выборов, у него осталось лишь 5% поддержки украинцев. Потому сейчас президенту уместнее задуматься не о втором сроке, а о досрочных президентских, чтобы сохранить оставшиеся крохи рейтинга и не потерять возможность пробиться с этой отметкой хотя бы во второй тур", - считает Небоженко.

Единственный вариант для Зеленского сохранить свой рейтинг – это принимать радикальные меры, то есть проводить аресты и посадки каждого второго из тех, кто ходит в кабинет президента.

"Скажу проще: если люди из его окружения, которые лоббируют свои интересы, попадут в тюрьму то, может, украинский избиратель смилостивится над Зеленским. Других способов для роста его рейтинга не существует, так как с коронавирусом и подъемом экономики Зеленскому и подавно не удастся справиться", - резюмировал политолог.

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