Как Зеленскому сохранить кресло президента: политолог указал единственный путь

Украинский избиратель смилостивится над Зеленским лишь в одном случае. Виктор Небоженко рассказал, о чем идет речь.
В Офисе президента считают, что Владимир Зеленский может остаться на второй срок, потому что украинцы во втором туре якобы проголосуют за действующего главу государства, чтобы не выбирать кого-то из "старой гвардии".
Такое мнение в комментарии Главреду озвучил политолог и социолог, директор социологической службы Украинский барометр Виктор Небоженко.
По его словам, эта логика "ужасна". И Зеленскому лучше сейчас задуматься не о втором президентском сроке, а о том, как избежать досрочных выборов.
"Зеленский с его 20% сейчас попал в ту же ловушку, что и когда-то Виктор Ющенко. Тогда он, как и Зеленский, был убежден, что выиграет во втором туре, хотя, когда дело дошло до выборов, у него осталось лишь 5% поддержки украинцев. Потому сейчас президенту уместнее задуматься не о втором сроке, а о досрочных президентских, чтобы сохранить оставшиеся крохи рейтинга и не потерять возможность пробиться с этой отметкой хотя бы во второй тур", - считает Небоженко.
Единственный вариант для Зеленского сохранить свой рейтинг – это принимать радикальные меры, то есть проводить аресты и посадки каждого второго из тех, кто ходит в кабинет президента.
"Скажу проще: если люди из его окружения, которые лоббируют свои интересы, попадут в тюрьму то, может, украинский избиратель смилостивится над Зеленским. Других способов для роста его рейтинга не существует, так как с коронавирусом и подъемом экономики Зеленскому и подавно не удастся справиться", - резюмировал политолог.
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Рейтинг Владимира Зеленского и партии Слуга народа - последние данные:
- Новый опрос КМИС продемонстрировал очень плохую картину для партии Слуга народа и президента Владимира Зеленского. Рейтинг "слуг народа" – чуть более 11%, а рейтинг Зеленского – на уровне 20%.
- Партия президента рухнула на четвертое место, пропустив вперед ОПЗЖ, Европейскую солидарность Петра Порошенко и партию Батькивщина Юлии Тимошенко.
- За Зеленского (если бы президентские выборы состоялись во второй половине января 2021 года) отдали бы голоса 13,4% всех опрошенных и 19,8% среди тех респондентов, кто определился с выбором.
- Согласно предыдущему опросу КМИС, Владимир Зеленский также терял популярность. Если бы президентские выборы в Украине состоялись в конце 2020 года – то уровень поддержки Зеленского колебался бы на отметке в 27%.
- Как свидетельствует опрос социологической группы Рейтинг, если бы выборы президента Украины состоялись в начале января 2021 года, больше всего голосов получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский. Зеленского поддержали бы 26,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.