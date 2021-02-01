УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Как Зеленскому сохранить кресло президента: политолог указал единственный путь

1 февраля 2021, 14:46
Прослушать новость
Остановить

Украинский избиратель смилостивится над Зеленским лишь в одном случае. Виктор Небоженко рассказал, о чем идет речь.

Зеленский
Владимир Зеленский / УНИАН

В Офисе президента считают, что Владимир Зеленский может остаться на второй срок, потому что украинцы во втором туре якобы проголосуют за действующего главу государства, чтобы не выбирать кого-то из "старой гвардии".

Такое мнение в комментарии Главреду озвучил политолог и социолог, директор социологической службы Украинский барометр Виктор Небоженко.

По его словам, эта логика "ужасна". И Зеленскому лучше сейчас задуматься не о втором президентском сроке, а о том, как избежать досрочных выборов.

"Зеленский с его 20% сейчас попал в ту же ловушку, что и когда-то Виктор Ющенко. Тогда он, как и Зеленский, был убежден, что выиграет во втором туре, хотя, когда дело дошло до выборов, у него осталось лишь 5% поддержки украинцев. Потому сейчас президенту уместнее задуматься не о втором сроке, а о досрочных президентских, чтобы сохранить оставшиеся крохи рейтинга и не потерять возможность пробиться с этой отметкой хотя бы во второй тур", - считает Небоженко.

Единственный вариант для Зеленского сохранить свой рейтинг – это принимать радикальные меры, то есть проводить аресты и посадки каждого второго из тех, кто ходит в кабинет президента.

"Скажу проще: если люди из его окружения, которые лоббируют свои интересы, попадут в тюрьму то, может, украинский избиратель смилостивится над Зеленским. Других способов для роста его рейтинга не существует, так как с коронавирусом и подъемом экономики Зеленскому и подавно не удастся справиться", - резюмировал политолог.

Читайте также"Теплая ванна" для президента: эксперт оценил правдивость рейтингов Зеленского

Рейтинг Владимира Зеленского и партии Слуга народа - последние данные:

  • Новый опрос КМИС продемонстрировал очень плохую картину для партии Слуга народа и президента Владимира Зеленского. Рейтинг "слуг народа" – чуть более 11%, а рейтинг Зеленского – на уровне 20%.
  • Партия президента рухнула на четвертое место, пропустив вперед ОПЗЖ, Европейскую солидарность Петра Порошенко и партию Батькивщина Юлии Тимошенко.
  • За Зеленского (если бы президентские выборы состоялись во второй половине января 2021 года) отдали бы голоса 13,4% всех опрошенных и 19,8% среди тех респондентов, кто определился с выбором.
  • Согласно предыдущему опросу КМИС, Владимир Зеленский также терял популярность. Если бы президентские выборы в Украине состоялись в конце 2020 года – то уровень поддержки Зеленского колебался бы на отметке в 27%.
  • Как свидетельствует опрос социологической группы Рейтинг, если бы выборы президента Украины состоялись в начале января 2021 года, больше всего голосов получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский. Зеленского поддержали бы 26,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.
Владимир Зеленский выборы в Украине Виктор Небоженко новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Как Зеленскому сохранить кресло президента: политолог указал единственный путь». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
"Я опиздав": известный ведущий влип в скандал с шутками об украинском языке"Я опиздав": известный ведущий влип в скандал с шутками об украинском языке "20 лет политических переобуваний": Зеленский жестко потроллил Тимошенко"20 лет политических переобуваний": Зеленский жестко потроллил Тимошенко У Путина ответили на предложение о присоединении Донбасса к РФУ Путина ответили на предложение о присоединении Донбасса к РФ "Они не украинцы": Скрипка жестко прошелся по русскоязычным жителям Украины"Они не украинцы": Скрипка жестко прошелся по русскоязычным жителям Украины Громкий скандал в СБУ: задержанный в деле о заказном убийстве назвал заказчикаГромкий скандал в СБУ: задержанный в деле о заказном убийстве назвал заказчика
Следующий материал

Последние новости

15:56
Диетологи рассказали, как правильно считать углеводы, чтобы похудеть
15:55
Гороскоп для всех на 2 февраля: пик наслаждения и заветные результаты Видео
15:50
Зеркальные даты 2021 года – все числа и что делать для достижения цели Видео
15:42
Китай скоро выкупит Украину у Америки мнение
15:30
Фильм про Джеймса Бонда отправили на пересъемку
Реклама
15:24
В моде женские короткие стрижки шегги из 70-х и шапочка в стиле 60-х: фото Фото Видео
15:10
"Дома рухнут": эксперт объяснил, что не так с программой энергоэффективости в Украине Видео
15:02
Ветер любви 2021 - дата и график выхода новых серий Видео
15:00
Теперь ПК-игры можно запускать в браузере Chrome – как играть без видеокарты в Киберпанк Видео
14:54
Заворачиваются ногти: в чем может быть причина Видео
14:46
Как Зеленскому сохранить кресло президента: политолог указал единственный путь
14:36
Широкие санкции против России: Кравчук рассказал о своих ожиданиях от Байдена Видео
14:27
Календарь магнитных бурь на февраль 2021: когда заболит голова Видео
14:15
Февраль 2021 удивит теплом: синоптик озвучил прогноз погоды на месяц Видео
14:13
День сурка 2021 – откуда взялся и как отмечать этот праздник Видео
14:10
Подробный лунный календарь на февраль 2021: названы самые мощные сутки
14:04
Перезагрузка: Дом-2 возвращается на телевидение
13:48
В моду на весну-лето вернулись потрясающие короткие брюки из 40-х Фото Видео
13:47
В Слуге народа рассказали, доказана ли эффективность закупленной Украиной вакцины от COVID-19 Видео
13:40
Valve снова в центре скандала: владельцев Steam обвиняют в создании ценовой монополии
Реклама
13:40
Напитки, которые помогают уснуть: топ-6 Видео
13:37
От -15° до +13°: кому какая погода в Украине досталась на завтра Видео
13:20
Был бы президентом - не пустили бы зеленых человечков в Крым - Зеленский Видео
13:08
Решение проблемы Донбасса и Крыма: Зеленский сделал Байдену неожиданное предложение Видео
13:05
Юлия Санина стала ведущей 10 сезона Орла и решки
12:54
Украинцы озвучили рейтинг Зеленского и высказались про его зависимость Видео
12:44
Экс-вице-премьер РФ объяснил, почему Путин стал вором для россиян Видео
12:33
Украина возобновила импорт электроэнергии из России Видео
12:26
"Разочарованы борьбой с коррупцией в Украине": в G7 сделали резкое заявление Видео
12:25
Создатели ремейка Final Fantasy VII уверены – вторая часть превзойдёт ожидания игроков Видео
12:22
В Кремле высказались о зверствах силовиков во время протестов в России Видео
12:02
Охрана, отмена: голая Jerry Heil заинтриговала признанием
11:57
Омега -3: как распознать дефицит Видео
11:48
"Умножили на ноль": Зеленский заявил о предательстве из-за срыва Будапештского меморандума Видео
11:47
Запрет книг Булгакова и Акунина: что на самом деле произошло
11:36
Звезда Дизель шоу объяснил, как они попали на российское ТВ
11:22
Удар по адвокату Трампа: Зеленский предложил США помощь Видео
10:55
Ляшко объяснил, как записаться на прививку от COVID-19 Видео
10:47
Еще чуть-чуть: Минздрав озвучил даты приезда вакцины от COVID-19 в Украину Видео
10:45
В ВСУ оценили скандал с массовыми исками генералов к Минобороны Видео
Реклама
10:34
Зеленский обратился к украинцам с просьбой Видео
10:30
"Огромная коррупция": эксперт объяснил, как украинская верхушка зарабатывает на бюджете Видео
10:30
Гороскоп для всех на 1 февраля: запрет на курятину и походы "налево" Видео
10:14
Тарифы на газ, вакцинация и посылки: что изменится с 1 февраля Видео
10:06
Путин сыграл в русскую рулетку и проиграл мнение
10:02
Газ 104 – в Личный кабинет внесли важные изменения Видео
09:59
"Пещерный уровень": издатель объяснил суть скандала с запретом книги Булгакова в Украине Видео
09:35
Зеленский рассказал о своих чувствах во время штурма Капитолия в США Видео
09:34
Сразу два украинских фильма претендуют на Оскар 2021
09:34
"Черная метка" для Рыб и фарт Близнецов: гороскоп на февраль для всех знаков Зодиака Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять