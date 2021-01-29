"20 лет политических переобуваний": Зеленский жестко потроллил Тимошенко

Ранее Батькивщина выступала категорически против референдума, напомнил президент.
Президент Владимир Зеленский прокомментировал инициативу лидера Батькивщины Юлии Тимошенко об организации всеукраинского референдума.
Как подчеркнул глава государства в ходе своего видеообращения, намерение Тимошенко является "политическим переобуванием".
"Говорят, что самое быстрое существо на планете – это гепард. На самом деле это не так – это отдельные депутаты и скорость, с которой они перекрашиваются. Сначала они были категорически против референдума, но – бац! Вуаля! – и теперь уже инициируют референдум по 5 вопросам или по скольких там", - подчеркнул президент.
При этом он иронически прокомментировал инициативу Тимошенко и Батькивщины, потроллив ее новую идею.
"Думаю, мэм фейспалм можно сделать официальным логотипом этой политической силы. И слоган "20 лет на рынке переобуваний!", - отметил президент.
Он также добавил, что таких депутатов (как Тимошенко и фракция Батькивщина, - ред.) будет "в парламенте как можно меньше". По его словам, закон об уменьшении количества нардепов с 450 до 300 – на очереди, и его партия намерена воплотить в жизнь это обещание.
Референдум от Батькивщины: что известно
Ранее Батькивщина инициировала проведение референдумов по пяти вопросам. С такой инициативой выступила лидер партии Юлия Тимошенко. По ее словам, инициируется проведение референдумов по пяти вопросам:
- украинский газ и атомную электроэнергию с 30% рентабельностью отдать гражданам Украины;
- вопрос земли и продажи сельскохозяйственной земли;
- продажа стратегической собственности;
- о марихуане (легализация наркотиков);
- игорный бизнес.
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Закон о народовластии:
- 26 января Верховная Рада приняла закон "О народовластии через всеукраинский референдум" (№ 3612), внесенный президентом.
- Документ определяет возможность проведения электронного референдума, но только после принятия отдельного закона, который урегулирует всю эту процедуру.
- Согласно закону, референдум по народной инициативе провозглашается президентом Украины согласно Конституции Украины. Всеукраинский референдум провозглашается по народной инициативе по требованию не менее 3 миллионов граждан Украины, имеющих право голоса, при условии, что подписи относительно назначения всеукраинского референдума собраны не менее чем в двух третях областей и не менее чем по 100 тысяч подписей в каждой области.
- Согласно закону, на референдум выносится только один вопрос.
- Предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы: утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины; общегосударственного значения; об изменении территории Украины; о прекращении действия закона Украины или отдельных его положений.
- Также законом определены вопросы, которые не могут быть предметом всеукраинского референдума.