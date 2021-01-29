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"20 лет политических переобуваний": Зеленский жестко потроллил Тимошенко

29 января 2021, 10:30
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Ранее Батькивщина выступала категорически против референдума, напомнил президент.

Юлия Тимошенко
Владимир Зеленский раскритиковал инициативу Юлии Тимошенко / facebook.com/yan.dobronosov

Президент Владимир Зеленский прокомментировал инициативу лидера Батькивщины Юлии Тимошенко об организации всеукраинского референдума.

Как подчеркнул глава государства в ходе своего видеообращения, намерение Тимошенко является "политическим переобуванием".

"Говорят, что самое быстрое существо на планете – это гепард. На самом деле это не так – это отдельные депутаты и скорость, с которой они перекрашиваются. Сначала они были категорически против референдума, но – бац! Вуаля! – и теперь уже инициируют референдум по 5 вопросам или по скольких там", - подчеркнул президент.

При этом он иронически прокомментировал инициативу Тимошенко и Батькивщины, потроллив ее новую идею.

"Думаю, мэм фейспалм можно сделать официальным логотипом этой политической силы. И слоган "20 лет на рынке переобуваний!", - отметил президент.

Он также добавил, что таких депутатов (как Тимошенко и фракция Батькивщина, - ред.) будет "в парламенте как можно меньше". По его словам, закон об уменьшении количества нардепов с 450 до 300 – на очереди, и его партия намерена воплотить в жизнь это обещание.

Референдум от Батькивщины: что известно

Ранее Батькивщина инициировала проведение референдумов по пяти вопросам. С такой инициативой выступила лидер партии Юлия Тимошенко. По ее словам, инициируется проведение референдумов по пяти вопросам:

  • украинский газ и атомную электроэнергию с 30% рентабельностью отдать гражданам Украины;
  • вопрос земли и продажи сельскохозяйственной земли;
  • продажа стратегической собственности;
  • о марихуане (легализация наркотиков);
  • игорный бизнес.

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Закон о народовластии:

  • 26 января Верховная Рада приняла закон "О народовластии через всеукраинский референдум" (№ 3612), внесенный президентом.
  • Документ определяет возможность проведения электронного референдума, но только после принятия отдельного закона, который урегулирует всю эту процедуру.
  • Согласно закону, референдум по народной инициативе провозглашается президентом Украины согласно Конституции Украины. Всеукраинский референдум провозглашается по народной инициативе по требованию не менее 3 миллионов граждан Украины, имеющих право голоса, при условии, что подписи относительно назначения всеукраинского референдума собраны не менее чем в двух третях областей и не менее чем по 100 тысяч подписей в каждой области.
  • Согласно закону, на референдум выносится только один вопрос.
  • Предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы: утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины; общегосударственного значения; об изменении территории Украины; о прекращении действия закона Украины или отдельных его положений.
  • Также законом определены вопросы, которые не могут быть предметом всеукраинского референдума.
Владимир Зеленский референдум Батькивщина Юлия Тимошенко новости Украины
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