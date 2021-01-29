"20 лет политических переобуваний": Зеленский жестко потроллил Тимошенко

Владимир Зеленский раскритиковал инициативу Юлии Тимошенко / facebook.com/yan.dobronosov

Президент Владимир Зеленский прокомментировал инициативу лидера Батькивщины Юлии Тимошенко об организации всеукраинского референдума.

Как подчеркнул глава государства в ходе своего видеообращения, намерение Тимошенко является "политическим переобуванием".

"Говорят, что самое быстрое существо на планете – это гепард. На самом деле это не так – это отдельные депутаты и скорость, с которой они перекрашиваются. Сначала они были категорически против референдума, но – бац! Вуаля! – и теперь уже инициируют референдум по 5 вопросам или по скольких там", - подчеркнул президент.

При этом он иронически прокомментировал инициативу Тимошенко и Батькивщины, потроллив ее новую идею.

"Думаю, мэм фейспалм можно сделать официальным логотипом этой политической силы. И слоган "20 лет на рынке переобуваний!", - отметил президент.

Он также добавил, что таких депутатов (как Тимошенко и фракция Батькивщина, - ред.) будет "в парламенте как можно меньше". По его словам, закон об уменьшении количества нардепов с 450 до 300 – на очереди, и его партия намерена воплотить в жизнь это обещание.

Референдум от Батькивщины: что известно

Ранее Батькивщина инициировала проведение референдумов по пяти вопросам. С такой инициативой выступила лидер партии Юлия Тимошенко. По ее словам, инициируется проведение референдумов по пяти вопросам:

украинский газ и атомную электроэнергию с 30% рентабельностью отдать гражданам Украины;

вопрос земли и продажи сельскохозяйственной земли;

продажа стратегической собственности;

о марихуане (легализация наркотиков);

игорный бизнес.

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