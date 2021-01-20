Комплексный контрудар по агрессору: в Кабмине объявили о новой военной стратегии Украины

Документ учитывает риски военной угрозы Украине со стороны России.
Кабинет министров одобрил проект Стратегии военной безопасности Украины, который предусматривает комплексный подход государства к противостоянию противнику. Документ, который также учитывает риски военной угрозы со стороны России, ожидает утверждения СНБО и подписи президента Владимира Зеленского.
"Всеохватывающая оборона Украины предусматривает применение всех форм и способов вооруженной борьбы с агрессором. В том числе асимметричных и других действий для обороны государства при соблюдении принципов и норм международного права", - указано в сообщении пресс-службы Минобороны. Указывается, что документ разработан на основе новой Стратегии нацбезопасности.
Отмечается, что в новом украинской стратегии учитывается опасность военной угрозы со стороны РФ, а также вопросы дисбаланса военных потенциалов Киева и Москвы.Читайте такжеУгроза военного вторжения России: эксперт рассказал об опасности для Украины
Как подчеркнули в министерстве, теперь документ должны одобрить в СНБО, после чего Стратегия будет запущено в действие указом президента Украины Владимира Зеленского.
Напомним, 14 сентября президент Владимир Зеленский утвердил новую Стратегию национальной безопасности Украины. Согласно документу, государственная политика страны базируется на трех ключевых принципах:
- Сдерживание
Обеспечение развития военной сферы для предотвращения агрессии
- Устойчивость
Работа над способностью государства противостоять вызовам
- Взаимодействие
Развитие сотрудничества с НАТО, ЕС и США