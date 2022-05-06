Конца войны в Украине мы пока не видим - Зеленский

Зеленский не визит признаков скорого заверения войны в Украине / Офис президента

Признаков скорого завершения войны в Украине в данный момент нет, заявил президент Владимир Зеленский во время своего сегодняшнего выступления перед специалистами Королевского института международных отношений Chatham House.

"Сегодня 72-е сутки полномасштабной войны, и мы не видим конца войны пока. Мы не чувствуем и не видим ни малейшего желания от российской стороны, чтобы завершить ее. И мы не видим удовлетворительных решений тех вызовов, которые спровоцировала Россией этой войной. С 24 февраля не было ни одного дня, чтобы мы не вели переговоры о предоставлении нам оружия, усилении санкций против России и т.д. И не было ни дня, когда мы бы не вели переговоры по безопасному выходу и "зеленому коридору" для людей, находящихся в осаде в Мариуполе", - сообщил глава государства.

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По словам Владимира Зеленского, Украина стремится добиться победы в войне как можно скорее, восстановить свою территориальную целостность и приступить к восстановлению разрушенного имущества, в том числе за средства, конфискованные в России.

Зеленский подчеркнул, что российско-украинская война будет иметь глобальные последствия во многих областях. В первую очередь речь идет о вызовах для продовольственной безопасности сотен миллионов людей, в частности на Ближнем Востоке. Ведь, по словам Зеленского, нарушены традиционные цепочки поставок ключевых продуктов питания в регионе.

Президент добавил, что мировые лидеры начинают осознавать глобальные последствия этой войны, хотя в первые дни они имели пессимистические ожидания относительно способности Украины совершать отпор российской агрессии.

Он призвал мир действовать более решительно и быстро, ведь масштаб ущерба и урона от войны для всего мира будет увеличиваться с каждым днем ​​войны. Хотя будущая победа Украины в войне уже несомненна, ее приближение сможет снизить количество убытков для мира.

Зеленский выразил сожаление, что более двух месяцев украинским властям приходится говорить об одних и тех же вещах, которые способны остановить российскую военную агрессию, но мир сначала долго колеблется, лидеры дискутируют, а в конце концов соглашаются с мнением Украины.

Президент вспомнил в качестве примера долгие споры вокруг нефтяного эмбарго, в отношении которого большинство стран изначально высказывали категорический отказ даже рассматривать такую ​​возможность. Но теперь эмбарго уже заложено в следующем пакете санкций со стороны Евросоюза, в то время как США и Великобритания уже приняли решение о прекращении импорта российской нефти и нефтепродуктов.

Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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