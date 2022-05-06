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В России пригрозили ударами по больницам в четырех областях Украины

6 мая 2022, 18:32

Именно таким образом Россия заранее оправдывает свои огневые атаки.

РСМД, ракеты, Россия
Ракеты / mil.ru

Вечером, 5 мая, Министерство обороны России пригрозило атаковать украинские больницы.

Там заявили, что в четырех больницах якобы спрятана военная техника ВСУ.

Как известно, именно таким образом Россия заранее оправдывает свои огневые атаки по объектам гражданской инфраструктуры.

Минобороны РФ на своем портале перечислило медучреждения в Харькове, Одессе, Славянске и Лисичанске, которые, как утверждают рашисты, "украинские власти используют в военных целях".

Так что, вероятно, именно эти объекты могут стать целью новых атак оккупантов в ближайшее время:

  • в Харькове на территории городской клинической больницы №8 якобы размещены артиллерийские установки и оборудованный склад боеприпасов;
  • в Славянске на территории железнодорожной больницы на ул. Малогородецкая якобы размещена тяжелая военная техника, а в здании "оборудован" некий опорный пункт с составом боеприпасов;
  • в Одессе у здания областной клинической больницы по ул. Академика Заболотного якобы оборудован командный пункт ВСУ, а на прилегающей территории "размещена" бронетехника, артиллерия и РСЗО;
  • в Лисичанске на территории детской больницы якобы оборудован опорный пункт "боевиков националистического батальона".

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Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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