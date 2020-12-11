"Конец противостояния": мэр Черкасс обратился к Зеленскому

Анатолий Бондаренко обратился к Владимиру Зеленскому / Скриншот

Переизбранный на пост мэра Черкасс Анатолий Бондаренко в пятницу, 11 декабря, обратился к президенту Владимиру Зеленскому – извинился и назвал общую задачу.

Глава областного центра в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook, сказал, что нужно забыть о противостоянии.

Чиновник добавил, что является горячим и искренним человеком.

"...мы должны забыть о противостоянии между мэром и президентом... как городской голова, я хотел бы даже извиниться перед президентом за то, что я в принципе не себя отстаивал, а отстаивал жителей нашего города", – сказал Бондаренко.

Мэр отметил, что у него и у Зеленского есть общая задача – вместе работать на Украину.

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