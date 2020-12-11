"Конец противостояния": мэр Черкасс обратился к Зеленскому

Бондаренко сегодня извинился перед президентом.
Переизбранный на пост мэра Черкасс Анатолий Бондаренко в пятницу, 11 декабря, обратился к президенту Владимиру Зеленскому – извинился и назвал общую задачу.
Глава областного центра в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook, сказал, что нужно забыть о противостоянии.
Чиновник добавил, что является горячим и искренним человеком.
"...мы должны забыть о противостоянии между мэром и президентом... как городской голова, я хотел бы даже извиниться перед президентом за то, что я в принципе не себя отстаивал, а отстаивал жителей нашего города", – сказал Бондаренко.
Мэр отметил, что у него и у Зеленского есть общая задача – вместе работать на Украину.
Конфликт Анатолия Бондаренко и Владимира Зеленского – что нужно знать
- Конфликт Зеленского и Бондаренко начался после того, как 1 мая власти Черкасс решили самовольно ослабить карантин, введенный для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.
- Президент назвал мэра Черкасс "бандитом". Позже Бондаренко подал в суд исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации, но документ не удовлетворили.
Автор: Екатерина Присяжнюк