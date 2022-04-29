Крах Путина и исход битвы за Донбасс: Гордон сделал прогноз о войне России против Украины

Большая битва за Донбасс может пройти в ближайшие дни – Гордон / Макс Левин

В течение ближайших 2-3 недель можно будет увидеть определенную развязку войны России против Украины. Исход боевых действий будет предопределен в битве за Донбасс, которая может состояться уже в ближайшие дни. Оккупанты будут пытаться подготовиться к этим боям как можно лучше, учитывая проблему в предыдущих боевых столкновениях с ВСУ. Об этом заявил журналист Дмитрий Гордон.

Как рассказал Гордон, определенная развязка может произойти в ближайшие 2-3 недели. Присутствует готовность идти на решительные шаги. Есть Россия и цивилизованный мир, который понимает, что если не будет Украины, то не будет и цивилизации. Уступок не будет – рубикон пройден, а Путина ожидает крах.

Читайте такжеНовый куратор Кириенко и "референдум" по Донбассу в РФ: Путин задумал "большую победу" над Западом"В ближайшие две-три недели мы увидим какую-то развязку. Я считаю, что есть тенденция, собрана в кулак мощная воля, есть решимость, понимание процесса и желание. И вопрос сегодня стоит так: или путинская Россия, или цивилизованный мир. Учитывая, что путинская Россия – это сплошной фейк, это бензоколонка, не имеющая никакого высокотехнологичного содержания, это отсталая страна без технологий. И цивилизованный мир, который понимает, если сегодня мы уступим, то завтра не будет нас. Уступать никто не будет. Рубикон пройден, Путину конец", - полагает Гордон.

По его мнению, итог войны будет предопределен в битве за контроль над Донецкой и Луганской областями. Бои могут произойти уже в ближайшие дни.

"Ни для кого не секрет, что исход войны между Россией и Украиной будет предопределен в грандиозной битве на Донбассе, на подступах к Харькову, которая произойдет в ближайшие дни", - добавил журналист.

Читайте такжеНет гарантий безопасности без Крыма и Донбасса: Путин разразился "условием" на переговоры с УкраинойТакже Дмитрий Гордон подчеркнул, что Россия намерена серьезно подготовиться к боям за Донбасс, поскольку оккупационная армия столкнулась с проблемами в предыдущих противостояниях с Вооруженными силами Украины.

Битва Украина и России за Донбасс

Заместитель командующего войск Центрального восточного округа РФ Рустам Миннекаев сделал заявление, согласно которому войска России собираются захватить Донбасс, южные регионы Украины и пробить коридор в оккупированный Крымский полуостров. Оккупанты ставят перед собой такие задачи в рамках второй фазы так называемой "спецоперации". Они хотят получить еще один выход в Приднестровье.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович полагает, что сроки войны РФ против Украины могут зависеть от ряда моментов. По словам чиновника, битва за Донбасс не станет завершением войны. В итоге боевые действия могут продлиться до Нового года.

Журналисты издания Медуза со ссылкой на источники в Кремле написали, что Россия намерена провести так называемые "референдумы" на оккупированных территориях Донбасса и в захваченной Херсонской области. В подконтрольных россиянам районах Донецкой и Луганской области хотят устроить "голосование" по "присоединению" территорий к России, а в Херсоне якобы объявить "ХНР". В Кремле не уверены в том, что Москве это выгодно, однако такую идею поддерживает Путин. Планы Москвы зависят от ситуации на фронте. Сроки ранее переносились из-за проигрышей оккупантов на поле боя.

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