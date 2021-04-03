Кравчук предупредил, к чему готовится Россия

РФ готовится к обострению конфликта на Донбассе, считает Леонид Кравчук / УНИАН

Председатель делегации Украины в минской Трехсторонней контактной группе (украинское государство, Россия, ОБСЕ) для разрешения конфликта на части Донбасса и первый президент нашей страны Леонид Кравчук заявил, что РФ готовится к обострению противостояния.

Точно неизвестно, как конфликт будет обостряться, рассказал политик в интервью изданию Гордон.

По его мнению, РФ также может открыто выступить против Украины, поскольку российского президента Владимира Путина "загнали в угол".

Кравчук добавил, что Россия сейчас не готова к широкомасштабному наступлению, однако загнанный в угол лидер может сделать большую глупость.

"...есть все признаки того, что Россия готовится к расширению эскалации на востоке Украины. Не знаю, какой именно будет эта эскалация и когда, но Россия готовится... Россия не может сегодня открыто выступить против США, НАТО, Европы. А против Украины может, поскольку, во-первых, чувствует себя здесь в большей безопасности...", – сказал он.

Обострение ситуации на Донбассе и новые агрессивные шаги России – что нужно знать

На части востока Украины в конце марта обострилась ситуация – противник открыл огонь из минометов, погибли четверо украинских военнослужащих.

Леонид Кравчук 31 марта на заседании ТКГ по Донбассу предложил представителям РФ с 1 апреля обеспечить соблюдение всеобъемлющего режима прекращения огня, однако его инициативу отвергли.

Ранее на части Донбасса не раз вводили режим тишины, однако врагу это не мешало открывать огонь из разного оружия.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил, что Россия стягивает войска к восточным границам нашего государства под видом подготовки к стратегическим учениям Запад 2021.

Президент Владимир Зеленский заявил, что российская сторона "играет мышцами" в частности, чтобы создать атмосферу давления на переговорах по Донбассу.