Кравчук в резкой форме обратился к России из-за Донбасса

Леонид Кравчук обратился к России / Главред

В ТКГ призвали Россию разблокировать переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об єтом заявил глава делегации Украины в ТКГ в Минске Леонид Кравчук, пишет Офис президента Украины.

Он подчеркнул необходимость сосредоточиться на важных для украинцев вопросах.

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Кравчук заявил, что сейчас необходимо работать над реализацией парижских договоренностей "нормандской четверки" для приближения мира. Он отметил, что украинская сторона заинтересована в конструктивной работе ТКГ.

"Не выдвигайте нам ультиматумов. Мы не в СССР и не под Кремлем. Украина - независимое государство, которое не позволит диктовать ему любые условия", - обратился Кравчук к российскому представителю Борису Грызлову.

Также Кравчук призвал российскую сторону не создавать "камней преткновения", а "двигаться вперед" в переговорах по Донбассу.