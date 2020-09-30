Кравчук в резкой форме обратился к России из-за Донбасса

Сейчас необходимо работать над реализацией парижских договоренностей "нормандской четверки" для приближения мира.
В ТКГ призвали Россию разблокировать переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе.
Об єтом заявил глава делегации Украины в ТКГ в Минске Леонид Кравчук, пишет Офис президента Украины.
Он подчеркнул необходимость сосредоточиться на важных для украинцев вопросах.
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Кравчук заявил, что сейчас необходимо работать над реализацией парижских договоренностей "нормандской четверки" для приближения мира. Он отметил, что украинская сторона заинтересована в конструктивной работе ТКГ.
"Не выдвигайте нам ультиматумов. Мы не в СССР и не под Кремлем. Украина - независимое государство, которое не позволит диктовать ему любые условия", - обратился Кравчук к российскому представителю Борису Грызлову.
Также Кравчук призвал российскую сторону не создавать "камней преткновения", а "двигаться вперед" в переговорах по Донбассу.
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