Кремль устроил "качели" по диалогу с Киевом: в МИД объявили об ожидании встречи Зеленского и Путина

Встреча Зеленского и Путина может состояться не только в рамках нормандского формата - Кулеба / УНИАН, Reuters

Официальная Москва не дает конкретного ответа на вопрос, согласны ли в Кремле на проведение встречи главы РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Представители российских властей избегают конкретики, однако не перестают обсуждать это вопрос внутри своей страны. Встреча может состояться в рамках нормандского или другого форматов. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В ходе своего брифинга в среду, 13 октября, дипломат рассказал о том, что представители российских властей продолжают говорить о возможной встрече президентов Путина и Зеленского. Однако никаких конкретных заявлений о готовности Кремля к такой встрече нет. При этом россияне фактически избегают переговоров двух государств на высшем политическом уровне.Читайте такжеПять минут, один звонок – Крым с Донбассом в Украине: у Зеленского резко обратились к Путину и РФ

"Я каждый день получаю какие-то новости из РФ, где должностные лица комментируют перспективы встречи Зеленского с Путиным. С одной стороны - избегают, с другой - не могут перестать о ней говорить. Пока мы ждем четкого ответа от России", - отметил Кулеба.

По его словам, переговоры Зеленского и Путина могут состояться как в нормандском, так и в рамках другого формата.

"Она (встреча, - ред.) может состояться в рамках нормандского формата или в другом", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

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Встреча Зеленского и Путина

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что президент Зеленский готов к встрече с Путиным в том случае, если на переговорах будут обсуждаться вопросы возвращения Украине оккупированных Россией территорий. Москва к такому диалогу не готова, поэтому перспективы встречи зависят от позиции Кремля.

Кулеба уточнял, что Зеленский намерен вести переговоры с Путиным с позиции силы. Задачей Киева будет являться прекращение российско-украинской войны на Донбассе и деоккупация ОРДЛО с Крымом.

Спикер Кремля Дмитрий Песков 23 сентября заявил, что встреча Путина и Зеленского, "безусловно", состоится. Однако для ее проведения Киев и Москва должны согласовать переговорную повестку встречи лидерову двух государств.

12 октября Песков сказал, что переговорная повестка на встрече Путина и Зеленского будет отличаться от диалога в рамках нормандского формата. По его словам, в формате нормандской четверки обсуждается только комплекс мер в рамках Минских соглашений по Донбассу.