Кулеба анонсировал новый саммит Крымской платформы в августе

Кулеба анонсировал новый саммит Крымской платформы / УНИАН

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба анонсировал новый саммит Крымской платформы. Он запланирован на август 2022 года и пройдет с участием парламентских делегаций разных стран, сообщил глава МИД Украины во время брифинга по итогам встречи с немецкой коллегой Анналеной Бербок.

"Крым тоже был у нас сегодня в повестке дня. Я проинформировал Анналену о том, что в Украине в августе пройдет парламентский саммит Крымской платформы. Мы будем ждать соответствующую делегацию из Германии", - отметил Кулеба.

Крымская платформа

В Киеве 23 августа 2021 года состоялся первый саммит Крымская платформа, на котором обсудили вопрос оккупации полуострова Россией.

По окончанию саммита все участники мероприятия подписали совместный документ – декларацию. Текст документа опубликовали на сайте Министерства иностранных дел Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Россию присоединиться к Крымской платформе для совместной выработки путей деоккупации Крыма и исправления ее исторической и трагической ошибки.

Парламент Украины принял обращение, в котором призвал усилить сотрудничество в рамках Крымской платформы для деоккупации полуострова. Обращение одобрено 283 голосами и направлено к ООН, ПАСЕ, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи НАТО, Парламентской Ассамблеи ОЧЭС, Европарламенту, правительствам и парламентам иностранных государств.

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