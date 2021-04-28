Кулеба перечислил "ловушки" минских соглашений

В минских соглашениях есть два компонента - политические и вопросы безопасности, и надо начинать с последних - а именно, с прекращения огня.
Минские соглашения не являются идеальными для Украины - в них есть много ловушек. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы BBC HARDtalk в среду, 28 апреля.
"Я не думаю, что минские соглашения - идеальная вещь для Украины, в них есть много щелей, лакун и ловушек для Украины. Но документ подписан, мы должны следовать логике этого документа и воплощать его", - сказал Кулеба.
По его словам, президент Владимир Зеленский говорит, что когда Россия только обвиняет Украину в невыполнении Минска, но ничего не делает для того, чтобы начать выполнять его, "мы должны начать разговор о том, кто действительно заботится об этих соглашениях и хочет, чтобы они стали дорожной картой для урегулирования".
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Министр подчеркнул, что в минских соглашениях есть два компонента - политические и вопросы безопасности, и надо начинать с последних - а именно, с прекращения огня.
Переговоры по Донбассу – о чем ранее сообщал Главред:
- Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе Кремля Владимиру Путину с предложением провести встречу на Донбассе с целью урегулирования вооруженной конфронтации.
- В ответ на это российский президент Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский может приехать в Москву, чтобы обсудить отношения России и Украины. Но для обсуждения прекращения боевых действий на Донбассе Путин посоветовал Зеленскому отправиться на переговоры с главарями боевиков "ЛДНР".
- В Офисе президента Украины не намерены приглашать президента Российской Федерации Владимира Путина в Киев. Глава ОП Андрей Ермак заявил, что гипотетическое приглашение Путина в Киев является некорректным.