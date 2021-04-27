У Кравчука заявили о новых действиях России в переговорах по Донбассу

Россия выдвинула Украине новое условие на переговорах по Донбассу / Радио Свобода

Представитель оккупированных территорий в украинской делегации в политической подгруппе в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что Российская Федерация пытается выбросить переселенцев из переговоров Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе.

Как пишет Гармаш в Facebook, этой целью она подключает к работе "экспертов" с оккупированных районов.

По его словам, сегодня на неформальных переговорах представитель России второй раз выступил с предложением вернуться к работе в прежнем составе "полномочных представителей".

"То есть, цель - вернуть монополию на представительство в переговорах от ОРДЛО московским марионеткам, выбросить из переговорного процесса переселенцев. Мы сильно мешаем России в субъективизации ОРДЛО как стороны конфликта. А для нее в этом - весь смысл Минска", - отметил Гармаш.

Он также добавил, что сегодня позиция Украины осталась неизменной - присутствие "экспертов" от "ЛДНР" означает выход украинской стороны из переговорной комнаты.

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