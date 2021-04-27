У Кравчука заявили о новых действиях России в переговорах по Донбассу

По словам Гармаша, Россия пытается выбросить переселенцев из минских переговоров.
Представитель оккупированных территорий в украинской делегации в политической подгруппе в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что Российская Федерация пытается выбросить переселенцев из переговоров Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе.
Как пишет Гармаш в Facebook, этой целью она подключает к работе "экспертов" с оккупированных районов.
По его словам, сегодня на неформальных переговорах представитель России второй раз выступил с предложением вернуться к работе в прежнем составе "полномочных представителей".
"То есть, цель - вернуть монополию на представительство в переговорах от ОРДЛО московским марионеткам, выбросить из переговорного процесса переселенцев. Мы сильно мешаем России в субъективизации ОРДЛО как стороны конфликта. А для нее в этом - весь смысл Минска", - отметил Гармаш.
Он также добавил, что сегодня позиция Украины осталась неизменной - присутствие "экспертов" от "ЛДНР" означает выход украинской стороны из переговорной комнаты.
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Переговоры по Донбассу – о чем ранее сообщал Главред:
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- В ответ на это российский президент Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский может приехать в Москву, чтобы обсудить отношения России и Украины. Но для обсуждения прекращения боевых действий на Донбассе Путин посоветовал Зеленскому отправиться на переговоры с главарями боевиков "ЛДНР".
- В Офисе президента Украины не намерены приглашать президента Российской Федерации Владимира Путина в Киев. Глава ОП Андрей Ермак заявил, что гипотетическое приглашение Путина в Киев является некорректным.