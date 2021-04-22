Кулеба рассказал, какой удар Запад должен нанести по России из-за Украины

Западу нужно отключить Россию от SWIFT в случае новой агрессии против Украины - Кулеба / УНИАН

Для того чтобы в Москве понимали ответственность за агрессивные действия против Киева, Западу следует усилить санкции против России и отключить государство от международной межбанковской системы SWIFT. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

В интервью Reuters дипломат рассказал о том, что на данный момент нет информации о новых военных действиях России против Украины. Однако Западу следует предпринять шаги, которые позволят не допустить такого развития событий.

"Я не имею информации, чтобы утверждать, что решение о начале военной операции против Украины уже принято. Поэтому сейчас все может пойти в любую сторону. И вот почему реакция Запада, консолидированная реакция Запада, является настолько важной сейчас, чтобы не дать Путину принять это решение", - считает Кулеба.Читайте такжеУ Лаврова объяснили действия России в случае отключения от SWIFT

Глава МИД акцентировал внимание на том, что если Россия пойдет на обострение военного конфликта с Украиной, то Западу следует ввести новые санкции против Москвы. Ограничения должны включать отключение РФ от системы SWIFT.

Кулеба подчеркнул, что Запад помог сдержать РФ, однако теперь "все будет зависеть от того, готов ли западный мир перейти от слов к делу".

Отключение России от SWIFT