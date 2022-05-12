Кулеба резко отреагировал на отправку Россией украденного зерна в Сирию

Кулеба об отправке краденого украинского зерна в Сирию / Reuters

Россия доказывает свою преступную сущность страны-мародера тем, что она вывозит украденное в Украине зерно в Сирию. Такие действия не останутся без внимания цивилизованных стран, сообщил глава Дмитрий Кулеба в Telegram.

"Россия является тройным преступником: разбомбила Сирию, оккупировала часть Украины, а теперь продает украденное украинское зерно в Сирию. Хочу напомнить участникам этой сделки: каждый причастный к продаже, транспортировке или покупке украденного зерна является соучастником преступления. Ваши действия будут иметь адекватные международно-правовые последствия", - подчеркнул Кулеба.

По его словам, украинские дипломаты предупредили другие страны, что партии зерна, которые продает РФ, могут частично или полностью содержать украденное зерно, добытое в результате мародерских действий российских оккупантов.

Также он добавил, что с начала войны Россия украла не менее 500 тысяч тонн зерна на сумму свыше 100 миллиона долларов США.

РФ похищает украинское зерно

Напомним, что в Херсонской области оккупанты опустошили один из элеваторов, украли оттуда все зерно и вывезли его через захваченный Крым на территорию России. Практически на всех оккупированных территориях фиксируются грабежи фермеров.

Ранее россияне украли из Бердянского морского порта 5 украинских кораблей с зерном. На этих кораблях было несколько десятков тонн зерна. Существуют опасения, что они "ушли" в направлении РФ.

Кроме того, оккупанты делают все, чтобы сорвать посевную кампанию. Военные РФ танками и тяжелым вооружением разрушают зернохранилища, давят зерно и смешивают его с землей.

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