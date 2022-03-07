Кулеба встретится с Лавровым в Турции

Кулеба и Лавров встретятся в Турции/ Reuters

Главы МИД Украины и России Дмитрий Кулеба и Сергей Лавров встретятся в турецком городе Анталия в четверг, 10 марта. Их встреча состоится на полях трехстороннего саммита.

Об этом рассказал глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу, пишет milliyet.com.

Чавушоглу отметил, что Турция стремится поскорее остановить боевые действия в Украине.

"Наша цель – как можно скорее остановить конфликт. Мы приложили усилия, чтобы объединить наших российских и украинских собеседников. До конфликта мы поддерживали наши контакты без перерыва. После войны мы усилили эту работу еще больше", – сказал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский согласился на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным на территории Турции. Встреча Зеленского с лидером РФ может состояться в Анкаре или Стамбуле.

Кроме этого, сегодня, 7 марта, состоится третий раунд переговоров украинской и российской делегаций относительно войны в Украине, встреча стартует в 16:00. Стороны планируют говорить о гуманитарных коридорах.

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