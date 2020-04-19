Лесные пожары на Житомирщине: куда бежать людям, потерявшим свои дома

Андрей Ермак пообещал выделить средства для пострадавших от пожаров / офис президента Украины

В Житомирской области вовсю бушуют масштабные лесные пожары, в результате которых многие местные жители остались без крыши над головой. В связи с этим в Кабмине во время следующего заседания поднять вопрос о дополнительном финансировании для людей, потерявших жилье.

"По поручению Президента Зеленского, решил лично проверить, в каком состоянии находятся территории, которые охватил пожар. Поэтому отправился вместе с секретарем СНБО Алексеем Даниловым и главой МВД Арсеном Аваковым на облет районов лесных пожаров в Житомирской области. Также, на заседании оперативного штаба в Овруче обсудили версии возникновения пожаров", - написал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Facebook.

По его словам, в сейчас ликвидация пожаров продолжается: пять очагов горения локализованы, а на четырех еще идут работы по ограничению распространения огня. В Чернобыльской зоне также продолжается локализация 4 очагов огня и угрозы его распространения пока нет.

"Касательно людей, которые потеряли свои дома. На следующем заседании правительства будет поднят вопрос о дополнительном финансировании для людей, потерявших жилье из-за пожара. Мы сделаем все необходимое для того, чтобы защитить украинцев и привести ситуацию в нормальное состояние", - отметил руководитель ОПУ.