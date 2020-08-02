"Медведчука с женой попалили": СМИ рассказали о поездке кума Путина в Крым

Виктор Медведчук с женой сегодня въехал в Крым, узнали журналисты / УНИАН

В воскресенье, 2 августа, нардеп, кум президента Российской Федерации Владимира Путина Виктор Медведчук с супругой – телеведущей Оксаной Марченко, из Херсонской области въехал в захваченный россиянами Крым.

Медведчук и Марченко въехали в Крым через контрольный пункт въезда-выезда Каланчак, сообщает НВ со ссылкой на источники.

По словам собеседников, супруги отправились на полуостров на авто Mercedes Vito, их сопровождали трое граждан Украины – Евгений Засенко, Владислав Галишин и Григорий Чалый.

"В 14:34 данные граждане были оформлены установленным порядком на выезд на транспортном средстве Mercedes Vito. В 14:36 выехали из КПВВ", – узнало издание.

Ранее стало известно, что у Оксаны Марченко в Крыму недалеко от Ялты есть земельный участок площадью более 5 тысяч квадратных метров, дом, а также хозпостройки.